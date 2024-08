Spektakulärer 8:2-Sieg von Moosburg gegen die WSG Wietersdorf

Spielberichte

Details Montag, 19. August 2024 11:22

Der SV WellCard Moosburg hat in der 4. Runde der 1. Klasse C einen beeindruckenden 8:2-Sieg gegen die bis dahin ungeschlagene WSG Wietersdorf errungen. In einer spannenden Partie, die zunächst auf Augenhöhe verlief, zeigten die Moosburger in der zweiten Halbzeit eine beeindruckende Leistung und sorgten mit traumhaften Toren für eine wahre Machtdemonstration.

Frühe Führung für WSG Wietersdorf

Das Spiel begann mit einem schnellen Tor der Gäste. Bereits in der 6. Minute ging WSG Wietersdorf durch einen Kopfballtreffer von Rok Sporar nach einem Eckball von rechts mit 1:0 in Führung. Die WSG zeigte sich in der Anfangsphase klar überlegen und kam immer wieder zu gefährlichen Konterchancen. Moosburg wirkte zunächst blass und hatte Schwierigkeiten, in das Spiel zu finden.

Doch die Heimelf gab nicht auf und kam in der 37. Minute zum verdienten Ausgleich. Chigbogu Onuh legte sich den Ball nach einem Gestochere im Strafraum auf den linken Fuß und schob ihn ins Tor ein. Kurz vor der Halbzeitpause gelang Luca Alessandro Götzinger nach einem präzisen Spielzug durch die Mitte der Treffer zum 2:1, indem er den Rechtsverteidiger der Gäste locker umspielte und mit links abschloss.

Torfestival in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel legte Moosburg los wie die Feuerwehr. In der 50. Minute erzielte Luca Alessandro Götzinger seinen zweiten Treffer, nachdem ein langer Ball perfekt auf die rechte Außenbahn gespielt wurde und er den Ball quergelegt bekam, um ihn in den leeren Kasten einzuschieben. Nur zwei Minuten später erhöhte Chigbogu Onuh per Kopfball nach einer kurzen Flanke auf 4:1.

Die Gäste aus Wietersdorf zeigten zwar ein kurzes Lebenszeichen und kamen in der 59. Minute durch Florian Matthias Novak auf 4:2 heran, doch dies sollte ihr letzter Treffer bleiben. Der SV WellCard Moosburg ließ sich davon nicht beeindrucken und setzte seinen Offensivdrang unaufhaltsam fort. In der 72. Minute stellte Fabian Krenn nach einem Konter auf 5:2, bevor Chigbogu Onuh in der 74. Minute mit einem Solo über die linke Seite fast im Alleingang das 6:2 erzielte.

Die Moosburger spielten sich nun regelrecht in einen Rausch und alles schien zu gelingen. Mathias Kronawetter ließ in der 81. Minute mit einem Haken seinen Gegenspieler aussteigen und traf in Arjen-Robben-Manier zum 7:2. Den Schlusspunkt setzte erneut Fabian Krenn in der 88. Minute, als er den Ball aus 20 Metern mit einem fulminanten Schuss unten links in die Maschen setzte.

Mit diesem beeindruckenden 8:2-Sieg setzte der SV WellCard Moosburg ein deutliches Zeichen und zeigte, dass mit ihnen in dieser Saison auf jeden Fall zu rechnen ist. Die Gäste von der WSG Wietersdorf mussten hingegen ihre erste Niederlage nach über einem Jahr hinnehmen und zeigten sich in der zweiten Halbzeit völlig von der Rolle.

Insgesamt bot das Spiel den Zuschauern ein wahres Spektakel mit traumhaften Toren am Fließband und einem deutlichen Statement der Moosburger, die ihre Aufstiegsambitionen eindrucksvoll untermauerten.

1. Klasse C: Moosburg : Wietersdorf - 8:2 (2:1)

88 Fabian Krenn 8:2

81 Mathias Kronawetter 7:2

74 Chigbogu Onuh 6:2

72 Fabian Krenn 5:2

59 Florian Matthias Novak 4:2

52 Chigbogu Onuh 4:1

50 Luca Alessandro Götzinger 3:1

45 Luca Alessandro Götzinger 2:1

37 Chigbogu Onuh 1:1

6 Rok Sporar 0:1

