Wiedergutmachung für Sörg: Aufholjagd bringt 2:1-Erfolg gegen GSC Liebenfels

Spielberichte

Details Montag, 19. August 2024 11:26

Im vierten Saisonspiel der 1. Klasse C konnte sich der SC Sörg gegen den GSC Liebenfels mit einem knappen 2:1 durchsetzen. Nachdem die Gastgeber in der ersten Halbzeit in Führung gegangen waren, zeigten die Gäste eine Aufholjagd in der zweiten Hälfte und sicherten sich letztendlich den Sieg. Für den SC Sörg ist die Wiedergutmachung nach der 1:12-Klatsche gegen Moosburg am Donnerstag gelungen.

GSC Liebenfels geht in Führung

Die Partie begann auf beiden Seiten sehr engagiert, und es dauerte nicht lange, bis das erste Tor fiel. In der 10. Minute nutzte Erazem Zajc eine Unsicherheit des gegnerischen Torwarts aus und brachte den GSC Liebenfels mit 1:0 in Führung. Dies verlieh den Gastgebern zusätzlichen Schwung, und sie kontrollierten die ersten 30 Minuten weitgehend. In der 34. Minute hatten die Gäste ihre erste große Chance, als ein Freistoß den Pfosten traf. Es blieb jedoch beim 1:0 für die Gastgeber zur Halbzeit.

SC Sörg dreht die Partie

Die zweite Halbzeit begann hitzig, und die Spannung nahm weiter zu. In der 57. Minute kam Sörg durch Raphael Prenter zum Ausgleich. Nach einer fragwürdigen Eckballentscheidung köpfte Prenter den Ball ins Netz und stellte somit auf 1:1. Nur eine Minute später hatte Prenter erneut eine große Kopfballchance, die jedoch nicht zum Erfolg führte. Der Ausgleichstreffer setzte den Gastgebern zu, und die Partie wurde zunehmend intensiver.Doch der SC Sörg blieb fokussiert und suchte weiterhin nach dem Siegtreffer.

Die Entscheidung fiel schließlich in der kurz vor Schluss. In der 89. Minute traf Omer Halilovic zum 2:1 für SC Sörg und brachte die Gäste somit auf die Siegerstraße. Kurz danach endete die Partie mit einem 2:1-Sieg für SC Sörg.

Mit diesem Erfolg konnte SC Sörg drei wichtige Punkte in der 1. Klasse C einfahren, während GSC Liebenfels sich nach der Führung am Ende geschlagen geben musste.

1. Klasse C: Liebenfels : SC Sörg - 1:2 (1:0)

89 Omer Halilovic 1:2

57 Raphael Prenter 1:1

10 Erazem Zajc 1:0

Details

