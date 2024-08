WSG Wietersdorf feiert spektakulären 5:2-Heimsieg gegen Liebenfels

Spielberichte

In einem torreichen Spiel der 1. Klasse C setzte sich die WSG Wietersdorf gegen den GSC Liebenfels mit einem eindrucksvollen 5:2 durch. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, die 1:1 endete, drehten die Gastgeber in der zweiten Hälfte richtig auf und erzielten vier weitere Treffer. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Gragger, der in der 88. Minute mit einem sehenswerten Treffer ins Kreuzeck den Schlusspunkt setzte.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel begann in der Werksarena mit hoher Intensität. Beide Teams zeigten von Beginn an, dass sie heiß auf den Sieg waren. In den ersten Minuten der Partie war Wietersdorf die stärkere Mannschaft, konnte jedoch keine klaren Torchancen herausspielen. Dies änderte sich in der 39. Minute, als Serdarević einen von ihm selbst verschossenen Elfmeter im Nachschuss verwandelte und seine Mannschaft mit 1:0 in Führung brachte.

Die Freude der Gastgeber währte jedoch nicht lange. Bereits zwei Minuten später erzielte der GSC Liebenfels durch Daniel Hafner den Ausgleich zum 1:1. Damit ging es mit einem ausgeglichenen Spielstand in die Halbzeitpause.

Torregen in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel war die Partie zunächst ausgeglichen. Doch in der 72. Minute konnte Wietersdorf erneut in Führung gehen. Novak erzielte das 2:1 für die Heimmannschaft, nachdem er einen Abpraller verwertete.

Nur wenige Minuten später konnte Liebenfels durch einen Elfmeter, den Mirnes Becic verwandelte, wieder ausgleichen und es stand 2:2. Doch die Freude der Gäste war nur von kurzer Dauer. In der 78. Minute traf Serdarević erneut und brachte Wietersdorf mit 3:2 in Führung. Die Gastgeber spielten nun groß auf und konnten in der 81. Minute durch einen Elfmeter, verwandelt von Hübl, auf 4:2 erhöhen.

Den Schlusspunkt setzte Gragger in der 88. Minute. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß vernaschte er seinen Gegenspieler und traf sehenswert ins Kreuzeck zum 5:2-Endstand. Damit war der Heimsieg von WSG Wietersdorf besiegelt und die Mannschaft konnte sich über drei wichtige Punkte freuen. Das Spiel endete mit einem verdienten 5:2-Sieg für die Heimmannschaft, die vor allem in der zweiten Halbzeit eine beeindruckende Leistung zeigte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Heiko Schaffer (680 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Heiko Schaffer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.