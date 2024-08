Oberglan schließt oben an: Erfolg über Kappel

Spielberichte

Montag, 26. August 2024

In der 5. Runde der 1. Klasse C setzte sich der SV Oberglan souverän mit 3:0 gegen den SC Kappel durch. Bereits in der ersten Halbzeit zeigte Oberglan seine Dominanz und konnte einen komfortablen Vorsprung herausspielen. Auch in der zweiten Halbzeit blieb die Mannschaft am Drücker und sicherte sich schließlich den verdienten Sieg. Mit einer starken Mannschaftsleistung und gezielten Abschlüssen zeigte der SV Oberglan, warum er in der Tabelle oben mitspielt.

Starker Beginn für SV Oberglan

Das Spiel begann mit einem frühen Anstoß, bei dem beide Mannschaften zunächst versuchten, die Kontrolle zu übernehmen. In der Anfangsphase zeichnete sich erstmals ab, dass der SV Oberglan das Spiel dominieren könnte, auch wenn noch keine entscheidenden Szenen zu verzeichnen waren. Kappel stand in der Anfangsphase defensiv sicher und ließ zunächst keine Großchancen zu.

Der erste nennenswerte Angriff der Gäste in der 24. Minute führte zu einem Eckball, der jedoch nur die Querlatte traf. In der 30. Minute fiel dann das erste Tor für den SV Oberglan: David Tammegger erzielte das 1:0, nachdem er die Kugel aus kurzer Distanz ins Netz beförderte. Nur drei Minuten später baute Thomas Krainer die Führung auf 2:0 aus, als er einen Abpraller verwertete und den Ball ins Tor schoss.

Vor der Halbzeitpause kamen die Gastgeber noch zu weiteren Chancen, darunter eine Flanke von Hinteregger in der 35. Minute, die die Metallstange traf. Kappel blieb in dieser Phase weitgehend blass, auch wenn sie in der 45. Minute noch einmal zu einem Abschluss kamen, der jedoch das Tor verfehlte. Mit einem verdienten 2:0 ging es in die Halbzeitpause.

Kontrollierte zweite Halbzeit

Zu Beginn der zweiten Halbzeit machte der SV Oberglan genau dort weiter, wo er aufgehört hatte. In der 47. Minute kam Zitterer zum Abschluss, doch der Torwart von Kappel konnte parieren. Kappel versuchte, mit gefährlichen Kontern zum Erfolg zu kommen, blieb jedoch oft an der gut organisierten Abwehr von Oberglan hängen.

Weiterhin drückte Oberglan erneut auf das Tor der Gäste, doch auch ein Kopfball von Hinteregger verfehlte sein Ziel. Es folgten mehrere brenzlige Situationen im Strafraum von Kappel, die jedoch zunächst ohne Torerfolg blieben. Ein weiterer Höhepunkt war in der 75. Minute, als ein Kappel-Spieler alleine auf das Tor von Oberglan zulief, doch der Torhüter der Hausherren parierte den Schuss souverän.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 90. Minute: Marco Messner schoss nach einem Foul im Strafraum den fälligen Elfmeter sicher ins linke untere Eck und besiegelte damit den 3:0-Endstand. In der verbleibenden Nachspielzeit passierte nichts mehr von Bedeutung, und der SV Oberglan konnte einen verdienten Sieg feiern.

Mit diesem klaren Erfolg bleibt der SV Oberglan weiterhin in der Spitzengruppe der Tabelle. Der SC Kappel hatte an diesem Tag wenig entgegenzusetzen und musste sich geschlagen geben. Insgesamt zeigte sich der SV Oberglan als das spielbestimmende Team und konnte durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und effiziente Chancenverwertung überzeugen.

1. Klasse C: Oberglan : SC Kappel - 3:0 (2:0)

92 Marco Messner 3:0

33 Thomas Krainer 2:0

30 David Tamegger 1:0

