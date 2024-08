Erste Punkte in dieser Saison: SV Steuerberg triumphiert über ASKÖ Gurnitz mit 2:0

Spielberichte

In einem spannenden Spiel der 1. Klasse C konnte sich der SV Steuerberg klar mit 2:0 gegen den ASKÖ Gurnitz durchsetzen. Die Gastgeber zeigten sich von Beginn an stark und konnten schon früh die Weichen für den Sieg stellen. Der ASKÖ Gurnitz hatte zwar einige Chancen, konnte jedoch keinen Treffer erzielen. Hervorzuheben ist insbesondere der Torwart von SV Steuerberg, Hannes Stich, der eine herausragende Leistung bot und als "Man of the Match" ausgezeichnet wurde.

Blitzstart für den SV Steuerberg

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Direkt nach dem Anpfiff in der ersten Minute konnte Matevz Gabrovsek nach einer Traumkombination das erste Tor für den SV Steuerberg erzielen. Ein frühes 1:0 für die Gastgeber, das die Weichen für den weiteren Verlauf der Partie stellte. Nur sechs Minuten später, in der siebten Minute, legte Marco Leininger nach und erhöhte auf 2:0 für den SV Steuerberg. Die frühe Führung brachte den Gastgebern Sicherheit und ließ die Gäste aus Gurnitz unter Druck geraten.

In der 25. Minute wurde eine Trinkpause eingelegt, die beiden Teams eine kurze Verschnaufpause ermöglichte. Trotz der kurzen Unterbrechung blieb der SV Steuerberg die spielbestimmende Mannschaft. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 39. Minute, hatten die Gastgeber eine große Chance, das Ergebnis weiter zu erhöhen, doch es blieb beim 2:0 zur Halbzeit.

Gurnitz ohne Torerfolg

Nach der Pause versuchte der ASKÖ Gurnitz, das Spiel zu drehen. Bereits in der 49. Minute scheiterte Nihad jedoch am starken Torhüter von SV Steuerberg, der eine großartige Parade zeigte. In der 72. Minute wurde erneut eine Trinkpause eingelegt, bevor Gurnitz in der 76. Minute ein Tor erzielte, das jedoch wegen Abseits nicht anerkannt wurde. Diese Entscheidung führte zu Unmut bei den Gästen, der Anschluss wäre zu diesem Zeitpunkt wichtig gewesen.

In der 87. Minute zeigte der Torhüter von SV Steuerberg erneut sein Können und parierte spektakulär, was ihm letztlich die Auszeichnung als "Man of the Match" einbrachte. Trotz aller Bemühungen konnte der ASKÖ Gurnitz kein Tor erzielen und musste sich mit einer Niederlage abfinden.

Die letzten Minuten des Spiels verliefen ereignislos, und als der Schlusspfiff in der 92. Minute ertönte, stand der SV Steuerberg als Sieger fest. Mit diesem 2:0-Erfolg sicherten sich die Gastgeber drei wichtige Punkte in der 5. Runde der 1. Klasse C.

