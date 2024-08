SC Kappel triumphiert über Sörg in torreichem Duell

Spielberichte

Details Samstag, 31. August 2024 18:07

In einem Aufeinandertreffen der 6. Runde der 1. Klasse C setzte sich der SC Kappel mit einem eindrucksvollen 5:2-Sieg gegen den SC Sörg durch. Die Heimmannschaft dominierte bereits die erste Halbzeit und ließ den Gästen kaum Chancen, ins Spiel zu finden. Trotz einer kämpferischen Leistung von Sörg in der zweiten Hälfte, konnte Kappel seinen Vorsprung ausbauen und das Spiel am Ende deutlich für sich entscheiden.

Kappel mit starker Performance - Gästegoalie sieht Rot

Die Partie begann bei sommerlichen Temperaturen von 29 Grad in Kappel. Bereits in den ersten Minuten zeigte SC Kappel seine Angriffslust. In der 2. Minute ergab sich die erste Chance für die Gastgeber, doch noch ohne Erfolg. SC Sörg konterte in der 4. Minute mit einem Freistoß, der jedoch weit übers Tor ging. Die erste wirkliche Torchance für SC Sörg ergab sich in der 9. Minute, wurde aber nicht genutzt.

In der 17. Minute fiel das erste Tor für SC Kappel durch Franz-Josef Marcher. Dieser frühe Treffer setzte den Ton für den Rest der ersten Halbzeit. In der 23. Minute erhielt Sörg einen herben Rückschlag, als Torwart Christopher Lechenbauer die Rote Karte sah und das Spielfeld verlassen musste. Nur sieben Minuten später erhöhte Luka Danijel auf 2:0 für Kappel. Die Gastgeber kontrollierten das Spiel weiterhin, kamen jedoch zunächst zu keinen weiteren nennenswerten Chancen.

Mit einem Doppelpack von Luka Danijel kurz vor der Halbzeit in der 45. Minute ging SC Kappel mit einer komfortablen 3:0-Führung in die Pause. Diese starke erste Hälfte legte den Grundstein für den späteren Erfolg der Heimmannschaft.

Sörg kämpft, aber Kappel bleibt souverän

In der zweiten Halbzeit setzte Sörg alles daran, den Rückstand aufzuholen. In der 59. Minute gelang den Gästen der erste Treffer durch Liridon Kika, was neuen Mut und Energie in die Mannschaft brachte. Kappel antwortete jedoch prompt. In der 63. Minute verwandelte David Körbler einen Elfmeter zum 4:1, was die Hoffnungen der Gäste erneut dämpfte.

Die Gäste ließen sich jedoch nicht entmutigen und drängten weiterhin nach vorne. In der 77. Minute gelang dem SC Sörg durch Raphael Prenter ein weiteres Tor, wodurch der Spielstand auf 4:2 verkürzt wurde. In den letzten Minuten des Spiels zeigte Kappel jedoch wieder ihre Stärke. Trotz Drucks und Chancen von Sörg hielt die Abwehr der Gastgeber stand. In der 90. Minute setzte Franz Pusar mit seinem Treffer zum 5:2 den Schlusspunkt in dieser Begegnung. Damit war das Spiel entschieden und der SC Kappel konnte einen verdienten Sieg feiern.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter SCKFAN (940 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter SCKFAN mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.