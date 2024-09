Sechs Treffer und zwei Rote Karten: Schlagabtausch zwischen Gurnitz und Oberglan

Spielberichte

Details Sonntag, 01. September 2024 10:46

Ein aufregendes Spiel in der 1. Klasse C zwischen dem ASKÖ Gurnitz und dem SV Oberglan endete am Samstagnachmittag mit einem 3:3-Unentschieden. Beide Mannschaften lieferten sich einen intensiven Kampf, wobei die Hausherren zunächst mit einer komfortablen Führung in die Halbzeit gingen. Doch Oberglan zeigte großen Kampfgeist und holte in einer dramatischen Schlussphase auf, trotz Unterzahl den Ausgleich zu erzielen.

Dominanz von Gurnitz in der ersten Halbzeit

Das Spiel begann mit einer starken Phase der Gastgeber. Schon in der 15. Minute fiel das erste Tor für ASKÖ Gurnitz. Ein Freistoß von Gurnitz landete im Fünfmeterraum und wurde unglücklich von Wurmdobler ins eigene Tor geköpft. Kurz darauf baute Nico Gianni Hobisch in der 26. Minute die Führung auf 2:0 aus, als er einen Angriff über die linke Seite souverän abschloss.

Oberglan tat sich schwer, ins Spiel zu finden. Trotz einiger Bemühungen und einem aussichtsreichen Freistoß von Tomic, der aufgrund einer Abseitsposition zurückgepfiffen wurde, gelang es ihnen nicht, den Rückstand vor der Halbzeit zu verkürzen. Die Gäste gingen frustriert in die Pause, besonders nachdem Marco Messner kurz vor dem Halbzeitpfiff aufgrund von Kritik mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde.

Oberglans Comeback und dramatische Schlussphase

In der zweiten Halbzeit zeigte SV Oberglan, dass sie trotz Unterzahl nicht aufgeben wollten. Bereits in der 49. Minute gelang Denis Tomic der Anschlusstreffer zum 2:1. Ein kurioses Tor, das nach einem Freistoß und mehreren Abprallern direkt im Kreuzeck landete, brachte Oberglan zurück ins Spiel.

Die Gäste setzten Gurnitz nun stark unter Druck und erarbeiteten sich zahlreiche Chancen. In der 65. Minute konnte Nico Gianni Hobisch aber erneut für Gurnitz einnetzen und sein Team weiter in Front bringen. Oberglan ließ sich davon jedoch nicht entmutigen und spielte weiterhin mutig nach vorne. Andre Albert Zitterer verkürzte in der 71. Minute nach einer mustergültigen Flanke per Flugkopfball auf 3:2.

Die Dramatik erreichte ihren Höhepunkt in den letzten Spielminuten. Denis Tomic wurde in der 79. Minute mit Rot vom Platz gestellt, doch Oberglan kämpfte auch zu neunt weiter. Trotz der Unterzahl gelang Martin Hinteregger in der 90. Minute der umjubelte Ausgleichstreffer zum 3:3. Nach einem Eckball von der linken Seite köpfte er den Ball sehenswert ins Netz.

ASKÖ Gurnitz hatte in der Schlussphase ebenfalls einige Chancen, um den Siegtreffer zu erzielen, doch der Torhüter von Oberglan verhinderte mit großartigen Paraden einen erneuten Rückstand. Die sechs Minuten Nachspielzeit brachten keine weiteren Tore mehr und so endete das Spiel mit einem hart umkämpften 3:3-Unentschieden.

Das Spiel bot den Zuschauern alles, was ein Fußballspiel spannend macht: Tore, Dramatik und kämpferische Leistungen von beiden Seiten. Während ASKÖ Gurnitz den Sieg am Ende verpasste, konnte sich SV Oberglan für ihren kämpferischen Einsatz belohnen und einen Punkt mit nach Hause nehmen.

1. Klasse C: Gurnitz : Oberglan - 3:3 (2:0)

90 Martin Hinteregger 3:3

71 Andre Albert Zitterer 3:2

65 Nico Gianni Hobisch 3:1

49 Denis Tomic 2:1

26 Nico Gianni Hobisch 2:0

15 Nico Gianni Hobisch 1:0

