Karten- und Torschlacht am Wörthersee: SG Krumpendorf/Pörtschach siegt knapp gegen Wietersdorf

Spielberichte

Details Montag, 02. September 2024 10:36

In einem packenden Spiel der 1. Klasse C trafen die Teams der SG KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach und der WSG Wietersdorf aufeinander. Die Partie bot alles, was das Fußballherz begehrt: Frühe Tore, ein enges Duell bis zur letzten Minute und sogar eine rote Karte. Am Ende setzten sich die Gastgeber knapp mit 3:2 durch und bescherten den Aufsteiger somit die zweite Niederlage der Saison.

Frühe Tore und wechselnde Führungen

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 6. Minute brachte Samuel Mario Lauhard die Gäste aus Wietersdorf mit 1:0 in Führung. Die frühe Führung für Wietersdorf zeigte, dass sie bereit waren, den Gastgebern das Leben schwer zu machen. Doch KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach ließ sich nicht lange bitten. In der 34. Minute konnte Marcel Kaiser nach einem Alleingang den Ausgleich zum 1:1 erzielen.

Nur wenige Minuten später bekam die Heimmannschaft die Möglichkeit, per Elfmeter in Führung zu gehen. Stefan Franz ließ sich diese Chance nicht entgehen und verwandelte in der 38. Minute souverän zum 2:1. Kurz vor der Halbzeit gelang Jakob Rems nach einem Alleingang ein weiterer Treffer zum 3:1, was den Halbzeitstand markierte. Der zwischenzeitliche Spielstand spiegelte die aggressive und zielgerichtete Spielweise von KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach wider.

Spannende Schlussphase und Platzverweis

Die zweite Halbzeit begann mit Chancen auf beiden Seiten, aber zunächst ohne weitere Tore. WSG Wietersdorf versuchte, durch Standardsituationen wieder ins Spiel zu finden. In der 50. Minute verfehlte ein Kopfball nach einer Ecke jedoch das Tor. Auch ein guter Freistoß in der 53. Minute konnte vom Torhüter der SG KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach, entschärft werden.

In der 80. Minute gelang Wietersdorf schließlich der Anschlusstreffer. Stefan Hübl verkürzte mit seinem Tor auf 3:2 und brachte seine Mannschaft wieder in Reichweite eines Unentschiedens. Doch die Hoffnungen der Gäste wurden in der 90. Minute getrübt, als Benjamin Pankratz nach einem harten Einsteigen die rote Karte sah. In der verbleibenden Nachspielzeit, die insgesamt sechs Minuten betrug, konnte WSG Wietersdorf keinen weiteren Treffer mehr erzielen.

Die Partie endete schließlich mit einem knappen 3:2-Sieg für KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach. Trotz der Niederlage zeigten die Gäste eine engagierte Leistung und hatten mehrfach die Gelegenheit, das Spiel auszugleichen. Die Gastgeber hingegen profitierten von ihrer Effizienz vor dem Tor, insbesondere in der ersten Halbzeit.

Das Spiel bot den Zuschauern von Anfang bis Ende spannende Szenen und unterstrich die Wettbewerbsfähigkeit beider Teams in der 1. Klasse C. Die Mannschaft von KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach konnte letztlich die entscheidenden Momente für sich nutzen und ging als Sieger vom Platz.

1. Klasse C: KSK-Wörthersee/Pörtschach : Wietersdorf - 3:2 (3:1)

80 Stefan Hübl 3:2

41 Jakob Rems 3:1

38 Stefan Franz 2:1

34 Marcel Kaiser 1:1

6 Samuel Mario Lauhard 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.