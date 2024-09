Torreiche Punkteteilung in Wietersdorf

Spielberichte

In einem mitreißenden Spiel der 1. Klasse C endete das Duell zwischen WSG Wietersdorf und dem SC Kappel mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten von Beginn an viel Einsatz und boten den Zuschauern spannende Momente. Während Wietersdorf eine frühe Führung erzielte, kämpfte sich Kappel immer wieder zurück ins Spiel und sicherte sich am Ende ein hart erkämpftes Unentschieden.

Intensiver erster Durchgang

Das Spiel begann unter perfekten Bedingungen bei 24 Grad und sonnigem Wetter. Wietersdorf zeigte von Anfang an eine starke Präsenz und hatte bereits in der 11. Minute eine vielversprechende Freistoßsituation, die jedoch ungenutzt blieb. In der 13. Minute vergab Wietersdorf eine weitere Großchance, als ein Angreifer allein vor dem Tor daneben schoss. Trotz dieser verpassten Gelegenheiten ließ sich das Heimteam nicht entmutigen und ging in der 25. Minute in Führung. Nach einer Ecke gelang es Rok Sporar, den Ball im Netz unterzubringen und das 1:0 für zu erzielen.

Kappel zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und drängte auf den Ausgleich. In der 39. Minute wurde ihr Einsatz belohnt, als Luka Prasniker zum 1:1 traf. Damit stellte er die Weichen für eine spannende zweite Halbzeit. Kappel zeigte sich in dieser Phase als die bessere Mannschaft und erarbeitete sich einige weitere Chancen, konnte jedoch vor der Pause keinen weiteren Treffer erzielen.

Sporar gleich in Minute 91 aus - Kappel am Schluss nur noch zu neunt

Die zweite Halbzeit begann mit einem offensiven SC Kappel, der weiterhin Druck auf die Abwehr von Wietersdorf ausübte. In der 49. Minute hatten die Gäste eine gute Möglichkeit, die jedoch ungenutzt blieb. Nach mehreren Ecken und einem gefährlichen indirekten Freistoß scheiterte Kappel in der 55. Minute nur knapp, als ein Schuss die Latte traf. In der 60. Minute wurde Kappel als die bessere Mannschaft wahrgenommen, was sich schließlich in der 77. Minute auszahlte, als Luka Prasniker seinen Doppelpack schnürte und Kappel mit 2:1 in Führung brachte.

Wietersdorf gab jedoch nicht auf und kämpfte bis zum Schluss. Trotz einiger ungenutzter Chancen in der 85. und 86. Minute bewies das Heimteam Moral und erzielte in der Nachspielzeit den Ausgleich. In der 91. Minute gelang Rok Sporar der erlösende Treffer zum 2:2. Nachdem Jure Zukanovic die Ampelkarte gesehen hatte, sah mit Fabian Drobesch ein weiterer Akteur des SC Kappel Gelb-Rot. Nach vier Minuten Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter das spannende Spiel.

Beide Mannschaften zeigten in diesem Derby eine starke Leistung und verdienten sich das Unentschieden. Wietersdorf bleibt somit zuhause ungeschlagen, während der SC Kappel weiterhin auf den ersten Auswärtssieg wartet.

