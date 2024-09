Erster Dreier für Friesach: SG Krumpendorf/Pörtschach muss dran glauben

Spielberichte

Details Sonntag, 08. September 2024 18:05

Der Friesacher AC konnte sich in einem spannenden Spiel der 1. Klasse C gegen die SG KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach mit 4:1 durchsetzen. Trotz eines frühen Rückstands zeigten die Gastgeber eine beeindruckende Leistung und drehten das Spiel noch in der ersten Halbzeit zu ihren Gunsten. Die Gäste aus Krumpendorf hingegen enttäuschten und fielen mehr durch Fouls als durch spielerische Akzente auf.

Ein früher Schock für Friesach

Das Spiel begann für die Gastgeber aus Friesach alles andere als ideal. Nach einigen Chancen der Gäste zu Beginn, erzielten diese schließlich in der 31. Minute den Führungstreffer. Marcel Kaiser brachte sein Team mit dem Treffer auf die Anzeigetafel.

Doch die Antwort des Friesacher AC ließ nicht lange auf sich warten. In der 36. Minute konnte Florian Londer den Ausgleich erzielen. Londer hatte kurz zuvor eine Großchance vergeben, doch diesmal ließ er sich die Möglichkeit nicht entgehen und traf zum 1:1. Nur fünf Minuten später drehte Hein Einwaller das Spiel komplett. Mit einem präzisen Schuss brachte er seine Mannschaft in Führung.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Friesach dann sogar auf 3:1. Fabian Sortschanköpfte den Ball nach einer Vorlage von Christian Schneider ins leere Tor. Dieser Treffer war ein wichtiger psychologischer Vorteil für die Gastgeber, die mit einer komfortablen Führung in die Pause gingen.

Friesacher AC dominiert die zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit startete ohne nennenswerte Veränderungen, und die Gäste versuchten, durch drei Wechsel frischen Wind in ihr Spiel zu bringen. Doch die Friesacher ließen sich davon nicht beeindrucken und kontrollierten weiterhin das Geschehen auf dem Platz. In der 47. Minute hätte Heinz Einwaller beinahe seinen zweiten Treffer erzielt, doch sein Schuss ging knapp über das Tor.

In der 58. Minute kam es zu einer unschönen Szene: Der Trainer des Friesacher AC, Kevin Schlosser, erhielt die Rote Karte, nachdem er sich lautstark über ein Foulspiel eines Krumpendorfer Spielers beschwert hatte. Dennoch ließen sich die Gastgeber nicht aus der Ruhe bringen und spielten weiterhin konzentriert.

In der 81. Minute hatte Friesach die Chance, das Spiel endgültig zu entscheiden, als ihnen ein Elfmeter zugesprochen wurde. Doch Florian Londer vergab die Möglichkeit, den vierten Treffer zu erzielen. Nur drei Minuten später machte es Noel Sima besser: Nach einer Ecke köpfte er den Ball ins Tor und stellte den 4:1-Endstand her.

In den letzten Minuten des Spiels plätscherte das Geschehen nur noch dahin, und es kam zu keinen nennenswerten Aktionen mehr. Mit dem Schlusspfiff stand fest: Der Friesacher AC hatte sich hochverdient gegen die SG KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach durchgesetzt.

Mit diesem Sieg sichert der Friesacher AC seine ersten drei Punkte und kann optimistisch auf die kommenden Spiele blicken. Die SG KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach hingegen muss dringend an ihrer Defensivarbeit arbeiten, um in den nächsten Begegnungen wieder erfolgreicher zu sein.

1. Klasse C: Friesach : KSK-Wörthersee/Pörtschach - 4:1 (3:1)

82 Noel Sima 4:1

44 Fabian Sortschan 3:1

41 Heinz Christian Einwallner 2:1

36 Florian Londer 1:1

31 Marcel Kaiser 0:1

