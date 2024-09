Torreiches Duell: SK Maria Saal triumphiert über KAC 1909 Juniors mit 6:3

Spielberichte

Details Sonntag, 08. September 2024 18:16

Der SK Maria Saal und die KAC 1909 Juniors lieferten sich in der 7. Runde der 1. Klasse C ein spannendes und torreiches Duell, das die Gastgeber letztendlich mit einem 6:3 für sich entscheiden konnten. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit legten die Maria Saaler im zweiten Durchgang noch einmal deutlich zu und sicherten sich so den verdienten Sieg.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Schon zu Beginn zeichnete sich ab, dass beide Mannschaften an diesem Tag offensiv eingestellt waren. In der 11. Minute gingen die Gäste aus Klagenfurt in Führung. Jedoch passierte dies durch ein Eigentor vom Heimspieler David Maximilian Reinisch.

Der SK Maria Saal ließ sich jedoch nicht lange bitten und antwortete bereits in der 23. Minute. Max Hannesschläger erzielte den Ausgleich zum 1:1. Dieses Tor markierte zugleich den Beginn einer kurzen Trinkpause, die beiden Teams eine Atempause verschaffte. In der Folge neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend, und es ging mit einem ausgeglichenen Spielstand in die Kabinen.

Torreiche zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag der KAC 1909 Juniors. Milan Luka Mosser brachte die Gäste in der 50. Minute erneut in Führung und erhöhte auf 2:1. Doch die Antwort der Maria Saaler ließ erneut nicht lange auf sich warten. In der 59. Minute erzielte Max Hannesschläger den Ausgleich zum 2:2, womit er seinen zweiten Treffer des Tages verbuchen konnte.

Nun übernahm der SK Maria Saal das Kommando. Jakob Janos Juvan brachte die Gastgeber in der 67. Minute mit 3:2 in Führung. Eine weitere Trinkpause folgte kurz darauf, bevor es in die entscheidende Phase des Spiels ging.

In der 84. Minute erhöhte erneut Juvan für den SK Maria Saal auf 4:2. Doch die KAC 1909 Juniors gaben sich noch nicht geschlagen. Leunit Muji verkürzte in der 85. Minute auf 4:3 und hielt die Partie somit spannend.

Die Schlussphase war geprägt von offensivem Fußball und weiteren Chancen auf beiden Seiten. Die Entscheidung fiel dann in den letzten Minuten der regulären Spielzeit. Jakob Janos Juvan erzielte in der 90. Minute das 5:3, was einen klaren Vorsprung für die Maria Saaler bedeutete, sowie auch seinen Hattrick. In der Nachspielzeit setzte Max Hannesschläger ebenfalls mit seinem dritten Treffer des Tages den Schlusspunkt und markierte das 6:3 für den SK Maria Saal. Mit diesem Tor besiegelte er nicht nur den Sieg, sondern krönte auch seine herausragende Leistung.

Mit diesem Ergebnis feierte der SK Maria Saal einen deutlichen und verdienten Sieg gegen die KAC 1909 Juniors, wobei insbesondere die Offensivkräfte Hannesschläger und Juvan herausragten. Die Maria Saaler setzten sich damit in der Tabelle weiter oben fest und konnten einen wichtigen Heimsieg verbuchen.

1. Klasse C: Maria Saal : KAC 1909 Juniors - 6:3 (1:1)

94 Max Hannesschläger 6:3

92 Jakob Janos Juvan 5:3

85 Leunit Muji 4:3

84 Jakob Janos Juvan 4:2

67 Jakob Janos Juvan 3:2

59 Max Hannesschläger 2:2

50 Milan Luka Mosser 1:2

23 Max Hannesschläger 1:1

11 Eigentor durch David Maximilian Reinisch 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.