SC Kappel erobert in letzter Minute Punkt gegen Friesach

Details Samstag, 14. September 2024 18:10

In einem umkämpften Derby in der 8. Runde der 1. Klasse C trennten sich der SC Kappel und der Friesacher AC mit einem 1:1-Unentschieden. In einer Partie, die lange Zeit von taktischen Disziplinen und wenigen Höhepunkten geprägt war, fielen beide Tore erst in der Schlussphase. Die Hausherren konnten durch ein spätes Tor von Luka Danijel einen Punkt sichern.

Mäßige erste Halbzeit

Das Spiel begann in Kappel bei kühlen 10 Grad, und von Beginn an war eine ausgeglichene Partie zu sehen. Bereits in der dritten Minute musste der SC-Torhüter Elias Kogler eine Großchance vereiteln, als er einen gefährlichen Ball abwehrte. In den folgenden Minuten konnte Kappel einige Ecken herausholen, doch es gelang den Hausherren nicht, daraus Kapital zu schlagen.

Nach etwa einer Viertelstunde zeigte sich, dass beide Mannschaften darum bemüht waren, defensiv sicher zu stehen. In der 17. Minute konnte der SC eine weitere Ecke verbuchen, gefolgt von einem Freistoß des Friesacher AC in der 19. Minute, der jedoch keine Gefahr brachte. Die Partie plätscherte anschließend vor sich hin, ohne dass sich eine Mannschaft entscheidend durchsetzen konnte. Ein Freistoß in der 26. Minute für den SC Kappel wurde schön gehalten, doch echte Torchancen blieben rar. Die erste Halbzeit endete torlos, obwohl die Hausherren kurz vor der Pause durch eine gute Chance gefährlich wurden.

Spannende Schlussphase

Auch nach der Pause änderte sich zunächst wenig am Spielgeschehen, neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend. Die in dieser Phase langweilige Partie sollte jedoch in der Schlussphase Fahrt aufnehmen.

Der SC Kappel erhöhte den Druck und kam in der 70. und 80. Minute zu einer Ecke und einer guten Chance, konnte diese jedoch nicht verwerten. In der 82. Minute schlug der Friesacher AC dann überraschend zu und ging durch Mario Schmidhofer in Führung. Die Gäste schienen auf dem besten Wege, drei wichtige Punkte mitzunehmen, doch der SC gab nicht auf.

In der 90. Minute war es dann Luka Danijel, der die Hausherren erlöste und den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Mit diesem späten Treffer sicherte sich der SC Kappel zumindest einen Punkt und bleibt damit weiterhin zuhause ungeschlagen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter SCKFAN (1240 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter SCKFAN mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

