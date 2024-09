Spannendes Duell: WSG Wietersdorf siegt knapp in Gurnitz

Spielberichte

In einem packenden Spiel der 1. Klasse C sicherte sich die WSG Wietersdorf einen knappen 2:1-Auswärtssieg gegen die ASKÖ Gurnitz. Die Partie bot den Zuschauern zahlreiche spannende Momente und zwei unterschiedliche Halbzeiten, in denen beide Teams ihre Stärken und Schwächen zeigten.

Intensiver erster Durchgang

Nach 22 Minuten konnten die Hausherren jubeln. Nach einem schönen Pass in die Schnittstelle verwandelte Erlach den Ball sicher und brachte seine Mannschaft in Führung. Dies war ein starker Auftakt für Gurnitz, das sich mit diesem Treffer zunächst im Vorteil sah.

Wietersdorf ließ sich jedoch nicht beeindrucken und antwortete schnell. In der 37. Minute bekamen die Gäste einen Elfmeter zugesprochen, den Suad Serdarevic souverän verwandelte. Damit stand es 1:1 und die Partie war wieder offen. Kurz darauf sorgte ein Freistoß für Gurnitz aus 20 Metern für Gefahr, doch es blieb beim 1:1 zur Halbzeit.

Entscheidung in Minute 66

Die zweite Halbzeit begann mit viel Schwung auf beiden Seiten. Wietersdorf kam stark aus der Kabine und drängte auf die Führung. Gleich zwei Mal traf Lauhard in der 51. Minute nur die Latte, was den Gästen beinahe die Führung beschert hätte. Doch die Bemühungen zahlten sich schließlich aus: In der 66. Minute erzielte Gragger das entscheidende Tor zum 1:2. Nach einem präzisen Pass lief er Richtung Tor und netzte sicher ein.

Gurnitz kämpfte weiter und hatte in der Schlussphase mehrere gute Chancen. So verfehlte ein Angreifer knapp das Tor, und auch ein Schuss von Oberraufner in der 82. Minute wurde gut gehalten. Die Gastgeber drängten auf den Ausgleich, und ein Freistoß sowie ein Eckball in den letzten Minuten erhöhten den Druck auf die WSG-Verteidigung. Doch nach einer Top-Parade von Torwart Kevin Schorn und einem 100-prozentigen Abschluss von Florian Novak, der durch Serdarevic gestört wurde, blieb es beim 2:1 für die Gäste.

Die sechsminütige Nachspielzeit änderte nichts am Ergebnis und so endete das Spiel mit einem 2:1-Sieg für die WSG Wietersdorf. Die Gäste bewiesen starke Nerven und nutzten ihre Chancen besser, während Gurnitz trotz zahlreicher Möglichkeiten nicht zum Ausgleich kam.

Insgesamt war es eine spannende Partie, die beide Teams mit viel Engagement führten. Wietersdorf konnte letztlich dank einer soliden Leistung und etwas Glück den Sieg davontragen und sich drei wichtige Punkte sichern.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Lukas Kienberger (2281 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Lukas Kienberger mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.