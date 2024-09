ASKÖ Gurnitz siegt in torreichem Duell gegen den Friesacher AC

Spielberichte

Details Montag, 23. September 2024 08:38

In einem packenden Spiel der 1. Klasse C setzte sich der ASKÖ Gurnitz mit 5:3 gegen den Friesacher AC durch. Die Gäste konnten bereits in der ersten Halbzeit einen deutlichen Vorsprung herausarbeiten, während der Gastgeber sich trotz einer Aufholjagd geschlagen geben musste. Besonders Alexander Wabnig zeigte mit seinen zwei späten Toren seine Klasse, konnte die Niederlage jedoch nicht verhindern.

Frühe Führung und dominantes Spiel von ASKÖ Gurnitz

Das Spiel zwischen dem Friesacher AC und dem ASKÖ Gurnitz begann von Anfang an spannend. Bereits in der 10. Minute gelang es Pascal Krobath, den Gast mit 1:0 in Führung zu bringen. Dies setzte den Ton für den Rest der ersten Halbzeit, in der die Gurnitzer immer wieder gefährlich vor das Tor der Friesacher kamen.

In der 29. Minute vergab Gurnitz noch eine gute Chance, doch nur fünf Minuten später konnte Pascal Krobath erneut zuschlagen und erzielte das 2:0 für die Gäste. Friesach tat sich schwer, offensive Akzente zu setzen und konnte bis dahin kaum Chancen kreieren.

In der 38. Minute kam es dann zu einem unglücklichen Eigentor durch die Friesacher, welches Philipp Michael Zwinger zugeschrieben wurde, und somit stand es 3:0 für die Gäste. Kurz darauf, in der 39. Minute, konnte jedoch Niklas Jeglitsch einen Hoffnungsschimmer für den Gastgeber erwecken, als er zum 1:3 traf.

Spannende zweite Halbzeit mit starker Schlussphase

Nach der Halbzeitpause versuchte Friesach, das Spielgeschehen in die Hand zu nehmen und zeigte mehrere gute Aktionen, wie in der 51. Minute zu beobachten war. Dennoch konnte Gurnitz in der 63. Minute das Spiel wieder an sich reißen. Die Gäste wurden stärker und nur eine Minute später konnte Pascal Krobath sein drittes Tor des Tages erzielen und erhöhte auf 4:1.

Die Moral der Friesacher war jedoch ungebrochen. In der 79. Minute erzielte Aleksandar Markovic das 5:1 für Gurnitz, doch Alexander Wabnig ließ sich davon nicht beeindrucken. Mit seinem Tor in der 82. Minute zum 2:5 zeigte er erneut seine Torjäger-Qualitäten. Wenige Minuten später, in der 85. Minute, konnte Wabnig erneut zuschlagen und erzielte das 3:5.

Trotz der Bemühungen und einer offensiven Schlussphase von Friesach konnte das Team den Rückstand nicht mehr aufholen. Die Gäste aus Gurnitz brachten die Partie über die Zeit und sicherten sich den Sieg in dieser torreichen Begegnung. Mit diesem spannenden Spiel boten beide Mannschaften den Zuschauern in der 1. Klasse C ein wahres Spektakel.

Die Partie endete nach 93 Minuten mit einem 5:3-Sieg für ASKÖ Gurnitz, die sich damit wichtige Punkte sichern konnten. Der Friesacher AC hingegen muss sich trotz einer starken Schlussphase und dem doppelten Einsatz von Alexander Wabnig mit der Niederlage abfinden.

1. Klasse C: Friesach : Gurnitz - 3:5 (1:3)

85 Alexander Wabnig 3:5

82 Alexander Wabnig 2:5

79 Aleksandar Markovic 1:5

64 Pascal Krobath 1:4

39 Niklas Jeglitsch 1:3

38 Eigentor durch Philipp Michael Zwinger 0:3

34 Pascal Krobath 0:2

10 Pascal Krobath 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.