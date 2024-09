Gegen neun Treibacher: Oberglan kommt nicht über Unentschieden hinaus

Spielberichte

Details Montag, 23. September 2024 08:41

In einer packenden Partie der 1. Klasse C trafen der SV Oberglan und die SK Treibach Juniors aufeinander. Beide Mannschaften lieferten sich ein hart umkämpftes Match, das mit einem 1:1-Unentschieden endete. Besonders in der zweiten Halbzeit nahm das Spiel an Intensität und Dramatik zu, wobei es mehrere kritische Momente und Entscheidungen gab, die das Endergebnis beeinflussten.

Erste Halbzeit: Chancen bleiben ungenutzt

Das Spiel begann mit viel Einsatz von beiden Seiten, doch es dauerte eine Weile, bis die ersten gefährlichen Aktionen zustande kamen. In der 4. Minute hatten die Gäste aus Treibach die erste Möglichkeit, als ein Einwurf vor dem Strafraum der Oberglaner verlängert wurde. Der Oberglaner Keeper Napetschnig griff zunächst daneben, konnte den Ball aber im Nachfassen sichern.

Nur drei Minuten später hatte Oberglan seine erste Chance, als Christian Vaschauner den Ball nicht genau traf und dieser neben das Tor ging. Beide Teams versuchten, Akzente zu setzen, doch es fehlte an Präzision im Abschluss. In der 29. Minute hatte Oberglan die beste Chance der ersten Halbzeit, als Rainer den Treibacher Torwart umspielte, aber ein Verteidiger der Gäste den Ball auf der Linie klären konnte.

Auch Treibach reklamierte in der 35. Minute einen Elfmeter, doch der Schiedsrichter ließ weiterspielen. Bis zur Halbzeit blieb es beim 0:0, obwohl beide Mannschaften immer wieder gefährlich vor dem Tor auftauchten.

Hitzige zweite Halbzeit mit späten Toren und Karten

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Oberglan den Druck und kam durch Rainer und Messner zu weiteren Chancen, doch die Abschlüsse waren nicht präzise genug. In der 62. Minute fiel schließlich das erste Tor des Spiels. Nach einem harten Freistoß von Petutschnig konnte der Treibacher Keeper den Ball nur nach vorne abwehren, und Thomas Dietrichsteiner nutzte die Gelegenheit, um zum 1:0 für Oberglan zu treffen.

Die Führung hielt jedoch nicht lange, denn nur elf Minuten später glichen die Treibach Juniors aus. Tobias Schweiger profitierte von einem schweren Fehler in der Innenverteidigung der Oberglaner und schoss zum 1:1 ein. Das Spiel wurde zunehmend hektischer und intensiver.

In der 76. Minute musste Treibach einen Rückschlag hinnehmen, als Elias Pagitz nach einem Foul an Oberglans Keeper Napetschnig mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Nur neun Minuten später folgte eine weitere Rote Karte für die Gäste, als Torwart Raphael Steinwender den Ball außerhalb des Strafraums aufnahm. Da Treibach keine Auswechselspieler mehr zur Verfügung hatte, zog sich Feldspieler Tijan Stosic das Torwarttrikot an.

Trotz der doppelten Unterzahl gelang es Oberglan nicht, die numerische Überlegenheit in Tore umzumünzen. In den letzten Minuten des Spiels häuften sich die Chancen für die Heimmannschaft. In der 90. Minute verfehlte Petutschnig das Tor nach einem Freistoß, und ein weiterer Eckball blieb ungenutzt. Die Partie endete nach sechs Minuten Nachspielzeit mit einem 1:1-Unentschieden.

Dieses Spiel bot alles, was das Fußballherz begehrt: späte Tore, Platzverweise und dramatische Momente bis zur letzten Sekunde. Beide Mannschaften können trotz des Unentschiedens auf ihre kämpferische Leistung stolz sein.

1. Klasse C: Oberglan : Treibach J. - 1:1 (0:0)

73 Tobias Schweiger 1:1

62 Thomas Dietrichsteiner 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.