SC Kappel setzt sich gegen Glanegg klar durch

Spielberichte

Details Samstag, 28. September 2024 17:13

Der SC Raika Kappel sicherte sich in der 10. Runde der 1. Klasse C einen überzeugenden 3:1-Heimsieg gegen den SV Glanegg. In einem intensiven Spiel legten die Gastgeber in der ersten Halbzeit den Grundstein zum Sieg. Glanegg konnte dem Druck der Heimmannschaft nur kurzzeitig standhalten und ging letztlich als Verlierer vom Platz.

Torreiche Anfangsphase

Bei regnerischen 13 Grad begann das Spiel mit einem schnellen Angriff des SC Kappel. Bereits in der 5. Minute brachte Stefan Stampfer die Hausherren mit einem Distanzschuss in Führung. Der frühe Treffer schockte Ganegg, das in den ersten Minuten kaum ins Spiel fand.

Doch Glanegg gab nicht auf und bekam in der 13. Minute die Chance zum Ausgleich: Nach einem Freistoß und einem Abseitstor folgte ein Elfmeter, den Dominik Scherwitzl sicher verwandelte. Der Spielstand war nun 1:1, und es schien, als könnte das Spiel wieder offen werden.

Kappel ließ sich jedoch nicht beirren und schlug nur wenige Minuten später zurück. In der 20. Minute erzielte Franz Marcher nach einer schönen Kombination das 2:1 für die Hausherren. Der SV Glanegg konnte die Angriffe des SC kaum stoppen und wirkte zunehmend verunsichert.

Vorentscheidung vor der Halbzeit

In der 39. Minute setzte Luka Prasnikar mit einem eiskalten Abschluss den Schlusspunkt in der ersten Halbzeit und erhöhte auf 3:1. Die Gäste hatten zwar noch vereinzelte Chancen, konnten diese jedoch nicht nutzen. Ein steiler Pass geriet zu lang, zudem verfehlte ein Schuss das Ziel deutlich.

Die zweite Halbzeit begann mit weiteren Chancen für den SC Kappel. Prasnikar verfehlte in der 51. Minute mit einem Kopfball nur knapp das Tor. Die Überlegenheit der Heimmannschaft war deutlich zu spüren, während Glanegg Schwierigkeiten hatte, sich aus der eigenen Hälfte zu befreien. In der 58. Minute verpasste der SC eine weitere Top-Chance, und in der 59. Minute wurde ein mögliches Handspiel vom Schiedsrichter übersehen, was zu Unmut bei den Heimfans führte.

Kappel verwaltet den Vorsprung

In der 66. Minute wurde erneut deutlich, dass der SC Kappel die bessere Mannschaft war. Der SV Glanegg bekam kaum noch Pässe zustande und lief meist dem Ball hinterher. Die Gastgeber verwalteten souverän ihren Vorsprung und ließen den Ball geschickt in den eigenen Reihen zirkulieren. Der Schlusspfiff ertönte nach 90 Minuten, und der SC Raika Kappel konnte einen verdienten 3:1-Sieg feiern.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter SCKFAN (1520 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter SCKFAN mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.