WSG Wietersdorf triumphiert mit 7:1 über SV Steuerberg

Spielberichte

Ein einseitiges Spiel in der 1. Klasse C (KTN) endete mit einem überwältigenden 7:1-Sieg für die Gäste von WSG Wietersdorf gegen den SV Steuerberg. Die Wietersdorfer dominierten das Spiel von Beginn an und zeigten ihre spielerische Überlegenheit. Mit einem Halbzeitstand von 5:0 war das Spiel bereits frühzeitig entschieden. Besonders Samuel Lauhard brillierte mit mehreren Treffern, während die Gastgeber kaum eine Chance hatten, sich zu entfalten.

Frühe Führung und Dominanz von WSG Wietersdorf

Bereits in der dritten Minute gingen die Gäste aus Wietersdorf in Führung. Ein schnell gespielter Freistoß landete bei Samuel Lauhard, der mühelos zum 1:0 einschob. Die Gastgeber schienen sich von diesem frühen Rückschlag nicht erholen zu können und zeigten in der Folge nur wenig Gegenwehr. In der 17. Minute erhöhte Serdarevic nach einem brillanten Passspiel auf 2:0.

Die defensive Schwäche des SV Steuerberg wurde immer wieder durch die Angriffe der Wietersdorfer aufgedeckt. In der 36. Minute nutzte Lauhard eine unsichere Aktion des Steuerberger Keepers aus und erhöhte auf 3:0. Kurz vor der Halbzeitpause war es erneut Lauhard, der nach einem Pass von Novak zum 5:0-Halbzeitstand einnetzte. Die drückende Überlegenheit der WSG Wietersdorf ließ den Gastgebern kaum Luft zum Atmen, und so ging es mit einer deutlichen Führung in die Pause.

Steuerberg erzielt Ehrentreffer, Wietersdorf setzt Schlusspunkt

Nach der Halbzeitpause setzte sich das einseitige Spiel fort. Samuel Lauhard traf erneut in der 51. Minute, als er einen Pass in die Schnittstelle souverän verwandelte und auf 6:0 erhöhte. Nur eine Minute später folgte das 7:0 durch denselben Spieler, der damit seinen vierten Treffer des Tages erzielte.

In der 57. Minute gelang dem SV Steuerberg schließlich der Ehrentreffer. Nach einem Fehler in der Abwehr der Wietersdorfer konnte Matevz Gabrovsek den Ball ins Netz befördern und somit das 1:7 markieren. Dies blieb jedoch der einzige Lichtblick in einer ansonsten düsteren Partie für den SV Steuerberg.

Die restlichen Minuten der Partie verliefen ohne weitere nennenswerte Ereignisse. Die Wietersdorfer verwalteten ihren komfortablen Vorsprung, während die Gastgeber keine Mittel fanden, um den Gegner ernsthaft zu gefährden. Das Spiel endete schließlich mit einem Eckball für WSG Wietersdorf in der 89. Minute, bevor der Schiedsrichter die Partie mit dem Schlusspfiff beendete.

Dieser deutliche Sieg festigt die starke Position von WSG Wietersdorf in der 1. Klasse C (KTN), während SV Steuerberg weiterhin am Tabellenende verweilt. Die spielerische Klasse und die Effektivität der Wietersdorfer waren an diesem Tag einfach zu viel für die Hausherren.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Lukas Kienberger (2381 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Lukas Kienberger mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.