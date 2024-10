Dramatisches Comeback: SK Maria Saal besiegt Kappel 4:2

Spielberichte

Der SK Maria Saal triumphierte in einem spannenden Spiel mit 4:2 gegen den SC Kappel und bewies erneut seine Heimstärke. Nach einem Rückstand in der ersten Halbzeit gelang den Maria Saalern ein fulminantes Comeback in den letzten Spielminuten. Der SC Kappel, der die Partie zunächst dominierte, musste sich letztendlich in einer dramatischen Schlussphase geschlagen geben. Eine rote Karte schwächte die Gäste, was der Heimelf die Möglichkeit gab, das Spiel zu drehen und den Sieg zu sichern.

Kappel geht in Führung

Das Spiel begann ausgeglichen, beide Teams suchten früh nach Torchancen. In der 43. Minute erzielte Franz Macher mit einem beeindruckenden Distanzschuss das 1:0 für den SC Kappel, was den Halbzeitstand festlegte. Maria Saal hatte einige Chancen, doch SC-Torhüter Proprentner glänzte mit mehreren Paraden. Die Maria Saaler kämpften verbissen um den Ausgleich, doch die Gäste verteidigten geschickt und gingen mit einer knappen Führung in die Pause.

Maria Saal dreht das Spiel mit drei Toren in der Nachspielzeit

Zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte Kappel den Druck und belohnte sich in der 74. Minute erneut durch Franz Macher, der mit einem weiteren starken Auftritt das 2:0 erzielte. Doch die Freude der Gäste war nur von kurzer Dauer. In der 83. Minute erzielte Niko Maric per Elfmeter das 1:2, was neue Hoffnung bei den Gastgebern entfachte. Die Spannungen stiegen, als Proprentner, der zuvor stark gehalten hatte, in der 86. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde.

Maria Saal nutzte die numerische Überlegenheit aus und glich in der 91. Minute durch Fabian Miesenböck aus. Doch die Maria Saaler waren nicht bereit, sich mit einem Unentschieden zufriedenzugeben. Ein wahrhaftes Traumtor, abermals von Miesenböck, nur wenige Augenblicke später brachte sie mit 3:2 in Führung. Schließlich stellte Maria Saal durch einen weiteren Maric-Treffer in der Nachspielzeit den Endstand von 4:2 sicher. Die Schlussphase des Spiels war geprägt von intensiven Angriffen und einer entschlossenen Leistung der Gastgeber, die trotz eines Rückstands und vergebener Chancen nie aufgaben.

Das Spiel endete mit einer beeindruckenden Aufholjagd der Maria Saaler, die den SC Kappel mit ihrer Entschlossenheit und kämpferischen Einstellung in die Knie zwangen.

