WSG Wietersdorf unterliegt knapp gegen dezimierten SV Oberglan

Montag, 07. Oktober 2024

In einem packenden Aufeinandertreffen der 1. Klasse C mussten sich die Gastgeber von WSG Wietersdorf den stark ersatzgeschwächten Gästen aus Oberglan mit 2:3 geschlagen geben. Trotz des Ausfalls von vielen Stammspielern konnte SV Oberglan durch eine beeindruckende Abwehrleistung und einen überragenden Daniel Wernig den Sieg für sich verbuchen. Wietersdorf startete stark, ließ aber letztlich zu viele Chancen ungenutzt, während Oberglan effizient agierte und sich mit einem eindrucksvollen Kampfgeist durchsetzte und die Teams somit die Tabellenplätze tauschen.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel begann mit der Führung für die WSG Wietersdorf, als Florian Matthias Novak in der dritten Minute durch einen Freistoß den gegnerischen Torhüter Martin Napetschnig überlistete. Doch die Freude der Gastgeber währte nicht lange. In der 32. Minute konnte Albert Zitterer für die Gäste zum 1:1 ausgleichen, nachdem er eine Flanke von Michael Kulnik per Kopf verwandelt hatte.

Beide Teams hatten im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit ihre Chancen, doch die Torhüter und die Abwehrreihen standen meist sicher. Wietersdorf verpasste es, aus ihrer druckvollen Anfangsphase Kapital zu schlagen, während Oberglan es nicht gelang, einige klare Möglichkeiten zu nutzen. Die erste Hälfte endete in einem gerechten Unentschieden, mit leichten Vorteilen für die Gäste, die immer besser ins Spiel fanden.

Wernigs Glanzleistung sichert Oberglan den Sieg

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag für Wietersdorf. Marcel Christian Sulzer brachte die Hausherren in der 51. Minute erneut in Führung. Doch abermals bewiesen die Gäste aus Oberglan Moral. Daniel Wernig avancierte zum Matchwinner und erzielte in der 65. und 66. Minute gleich zwei Treffer, die den Spielstand auf 2:3 für die Gäste drehten. Besonders der Ausgleich zum 2:2 war sehenswert, als Salkanovic im Fallen den Ball zu Wernig spitzelte, der eiskalt verwandelte.

In den Schlussminuten entwickelte sich ein dramatischer Schlagabtausch. Wietersdorf drängte verzweifelt auf den Ausgleich und kam in der 84. Minute durch einen Kopfball zu einer großen Chance, die jedoch knapp am Pfosten vorbeiging. Auf der anderen Seite setzte Oberglan auf eine massive Abwehrschlacht und schaffte es, die Angriffe der Gastgeber abzuwehren. Eine lange Nachspielzeit von sechs Minuten brachte noch mehr Spannung ins Spiel, doch letztlich konnte Wietersdorf den Ball nicht mehr im Tor unterbringen.

Oberglan feierte einen hart erkämpften Auswärtssieg, bei dem die Abwehr und insbesondere Daniel Wernig, der mit seinen entscheidenden Toren herausstach, die Hauptrollen spielten. Trotz der vielen Ausfälle zeigte die Mannschaft von Florian Zuschlag eine bemerkenswerte Leistung und festigte ihren Platz im oberen Tabellenbereich. Wietersdorf hingegen musste sich trotz eines starken Beginns mit der Niederlage abfinden, nachdem die Chancenverwertung zu wünschen übrig ließ.

1. Klasse C: Wietersdorf : Oberglan - 2:3 (1:1)

66 Daniel Wernig 2:3

65 Daniel Wernig 2:2

51 Marcel Christian Sulzer 2:1

32 Andre Albert Zitterer 1:1

3 Florian Matthias Novak 1:0

