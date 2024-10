Moosburg verteidigt die Spitze und triumphiert in packendem Duell gegen GSC Liebenfels

Spielberichte

Details Montag, 07. Oktober 2024 11:07

In einem spannungsgeladenen Spiel der 11. Runde der 1. Klasse C setzte sich der SV WellCard Moosburg knapp mit 3:2 gegen den GSC Liebenfels durch. Die Partie war von Beginn an hart umkämpft und bot den Zuschauern zahlreiche packende Szenen. Bereits in der ersten Halbzeit gab es eine Achterbahn der Gefühle, die in der zweiten Hälfte ihre Fortsetzung fand. Getuar Veselaj avancierte mit zwei Treffern zum Matchwinner für die Hausherren, während Boris Tomic mit seinem Anschlusstreffer die Gäste noch einmal hoffen ließ.

Ausgeglichene erste Halbzeit mit Moosburger Führung

Bereits in der Anfangsphase gelang es dem GSC Liebenfels, durch Georg Pirker in Führung zu gehen. In der achten Minute nutzte er die Unsicherheit des Moosburger Keepers, der einen Elfmeter zunächst abwehren konnte, und staubte zur Führung ab. Doch die Gastgeber ließen sich davon nicht beeindrucken und schlugen nur zehn Minuten später zurück. Fabian Krenn egalisierte per Elfmeter für den SV Moosburg, nachdem Onuh im Strafraum gelegt worden war.

Moosburg blieb am Drücker und suchte den Führungstreffer, der schließlich in der 31. Minute fiel. Getuar Veselaj traf mit einem sehenswerten Schuss vom Sechzehnereck ins Kreuzeck, was den Gastgebern den Halbzeitstand von 2:1 bescherte. Die Gäste hatten zwischenzeitlich Chancen, doch Moosburgs Torhüter parierte mehrfach stark.

Spannung bis zum Schluss in der zweiten Hälfte

Nach der Pause zeigte sich Moosburg weiterhin torgefährlich. Getuar Veselaj schnürte in der 48. Minute seinen Doppelpack, als er nach einer perfekten Flanke den Liebenfelser Torwart mit einem geschickten Lupfer überwand. Dieser Treffer zum 3:1 schien den Gastgebern zunächst Sicherheit zu geben.

Doch Liebenfels gab sich nicht geschlagen und verkürzte in der 51. Minute durch Boris Tomic. Mit einem kraftvollen Schuss ins rechte untere Eck ließ er dem Moosburger Keeper keine Chance und brachte seine Mannschaft wieder zurück ins Spiel. In der Folge drängten die Gäste auf den Ausgleich, doch Moosburg verteidigte leidenschaftlich und setzte auf Konter.

In der Schlussphase wurde es noch einmal hektisch. Liebenfels erhöhte den Druck, während die Hausherren zunehmend in die Defensive gedrängt wurden. Ein Elfmeter für die Gäste wurde vehement gefordert, blieb jedoch aus. Auch Moosburgs Krenn musste nach einem Foul in der 90. Minute mit Gelb-Rot vom Platz, was die Gastgeber unter Zugzwang setzte.

Nach sechs Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter das Spiel beim Stand von 3:2 ab. Der SV Moosburg konnte sich somit über einen hart erkämpften Sieg freuen, während GSC Liebenfels trotz engagierter Leistung ohne Punkte die Heimreise antreten musste.

1. Klasse C: Moosburg : Liebenfels - 3:2 (2:1)

51 Boris Tomic 3:2

48 Getuar Veselaj 3:1

31 Getuar Veselaj 2:1

18 Fabian Krenn 1:1

8 Georg Pirker 0:1

