Lehrgeld wurde bezahlt, doch Aufsteiger Sittersdorf ist in der 1. Klasse voll angekommen

Details Dienstag, 04. Februar 2020 08:50

Auch der SV ASKÖ Sittersdorf musste als Aufsteiger ein wenig Lehrgeld zahlen, gewöhnte sich dann aber doch ungewöhnlich schnell an die neue Klasse und überwintert als guter Sechster der 1 D. Da mit 31 Punkten am Konto der Klassenerhalt schon sicher ist, kann man sich konzentriert weiterentwickeln und vielleicht sogar den Blick noch ein wenig nach oben richten. Ein Top-5 Platz wäre für den Aufsteiger ein sensationelles Ergebnis, welches man dann auch als ehrgeziges Ziel ausgegeben hat.

Voll in der 1. Klasse angekommen

"Da wir im Sommer 2019 erst aufgestiegen sind, sind wir mit der derzeitigen Platzierung (6.) grundsätzlich zufrieden. Wir haben am Anfang der Saison als Aufsteiger noch Lehrgeld zahlen müssen, kamen dann aber immer besser in der 1. Klasse an", blickt Gerhard Kuchar, der sportliche Leiter und Sektionsleiter des SV ASKÖ Sittersdorf zufrieden zurück.

13 Mal ungeschlagen

"Eines der Highlights im Herbst war sicher das Unentschieden auswärts beim Titelaspiranten FC Eisenkappel. Bei diesem Gemeindederby vor ca. 450 Zusehern konnten wir mit einem 1:1 durchaus mithalten. 9 Siege und 4 Unentschieden kann man auch als Highlight für einen Aufsteiger werten", sagt Kuchar.

Foto: Sobe

Spitzenteams ärgern

"Wir wollen im Frühjahr für unsere Fans attraktiven Fußball zeigen und die fünf Aufstiegsaspiranten Mittlern, Globasnitz, Eisenkappel, Tainach und Lavamünd ein wenig ärgern. Ein Top 5-Platz für uns wäre großartig", gibt man in Sittersdorf ein ehrgeiziges Ziel vor.

Transfers und Vorbereitung

"Es sind keine Zu- und Abgänge geplant. Wir vertrauen der erfolgreichen Mannschaft aus dem Herbst. Wir nutzen ein Teamcamp vom 27.2. - 1.3. in Slowenien, um spielerisch und kameradschaftlich weiter enger zusammen zu wachsen", meint Gerhard Kuchar.

Vorschau und Einladung

"Unser SVS-Preisschnapsturnier findet am Faschingssamstag (22.02.2020) in Sittersdorf zum wiederholten Male statt. (1. Preis: 500 Euro / plus Riesentombola) Wir laden schon jetzt alle Kartentippler und Freunde dazu ein", schließt der Sektionsleiter ab.

