1. Klasse D: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Montag, 21. Dezember 2020 09:28

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Mathias Aichwalder (SV Haimburg)

Endergebnis:



1. Mathias Aichwalder (SV Haimburg / 2205 Stimmen)

2. Thomas Pucher (SV Lavamünd / 1833 Stimmen)

3. Tine Tramte (FC Eisenkappel / 972 Stimmen)

4. Marcel Pfennich (SV Leonhard / 634 Stimmen)

5. Adrian Lippnig (ASKÖ Mittlern / 461 Stimmen)

6. Sandro Paulitsch (SV Lavamünd / 357 Stimmen)

7. Andreas Steinkellner (SV Leonhard / 337 Stimmen)

8. Marco Tengg (St. Margarethen / 300 Stimmen)

9. Manuel Ninaus (SV Lavamünd / 272 Stimmen)

10. Manuel Radl (SK Kühnsdorf / 241 Stimmen)