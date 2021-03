St. Margarethen/R.: Turbulenter Herbst, ruhiger Winter, Skepsis für das Frühjahr

Details Samstag, 13. März 2021 23:39

Der Herbst vom SV St. Margarethen/Ros. lässt sich mit einer Hochschaubahn treffend vergleichen. Es gab gegen Lavamünd oder Sittersdorf einerseits bemerkenswerte Punktezuwächse, andererseits aber auch fürchterliche Abfuhren. Im Winter änderten die Rosentaler angesichts der COVID geschuldeten Unplanbarkeit nur wenig und rechnen mit einem Abbruch.

Reißleine nach einem 0:10-Debakel, dennoch sichere Tabellenposition

An den 19. September des Vorjahrs erinnert sich Sektionsleiter Günter Benesch nicht gerne. Damals kam die Truppe in Eisenkappel nämlich gleich mit 0:10 unter die Räder und das nur zwei Wochen nach einem 0:7 in Tainach. “Wir mussten da die Reißleine ziehen, uns vom verdienten Trainer Peter Reinwald trennen.” Er selbst sprang dann für den Rest vom Herbst ein, den die Truppe auf Rang 10 beendete. Dabei gab es durchaus Achtungserfolge, wie die Remis gegen Lavamünd (noch unter Reinwald) & Sittersdorf. Die nötigen Punkte um nicht im Tabellenkeller festzustecken wurden erreicht.

Günter Benesch hat keine Eile, sucht sich selbst seinen Nachfolger erst für die Herbstsaison. Foto: SOBE

Ruhiger Winter

Goalie Fabian Kriessmann verletzte sich im Herbst an der Schulter, erholte sich noch nicht restlos davon und beendete im Winter seine Karriere. “Wir haben zwar zwei gleichwertige Torhüter, aber das ist dennoch eine schlimme Sache”, erzählt Benesch betroffen, der bis auf Weiteres selbst Trainer bleibt: “Im Sommer bauen wir dann um, holen einen neuen Trainer und die eine oder andere Verstärkung.” Im Frühjahr pausieren außerdem Christian Brandner (rekonvaleszent) & Philipp Künstl (Karrierepause).

Ständige Doppelrunden würden Ausfälle heraufbeschwören

Die Vorbereitungszeit ist für den Sektionsleiter nicht das einzige entscheidende Kriterium, um an Spiele im Frühjahr denken zu können: “Da ist auch ein bisschen jeder selbst gefordert. Ein Verein wo jetzt beim Individualtraining alle mitziehen wird weniger benötigen als andere.” Mehr Sorge bereitet ihm das angedachte Durchpeitschen der Spiele in englischen Runden: “Wenn dauernd Freitag und Sonntag gekickt wird, gehen da sicher einigen Vereinen die Spieler aus. Sei es durch Verletzungen, oder wegen Unabkömmlichkeit”, lehnt Benesch derartige Überlegungen ab. Sollte wider Erwarten gespielt werden (müssen) wird der Klassenerhalt als Ziel ausgerufen.

”Nachträge spielen, der Rest soll sich auf den Sommer vorbereiten”

Ähnlich wie der VSV (wir berichteten), schlägt der Funktionär eine Vorbereitung ohne Hektik vor, anschließend das Abwickeln der Nachholspiele und eine Wertung der Halbzeittabellen. “Der Rest soll auf den Sommer und die nächste Saison hinarbeiten.”

Noch Unklarheit beim Nachwuchs

Ab Montag darf der unter gewissen Auflagen in Kleingruppen trainieren, ob die Kinder und Jugendliche wieder die Plätze bevölkern hängt nicht von St.. Margarethen alleine ab: “Wir haben da eine Kooperation mit ATUS, der DSG & Zell. Wir müssen uns da noch abstimmen.”

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?