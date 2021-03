“Die Führung wirkt beruhigend!” Mittlern wartet gelassen was weiter geschieht

Details Samstag, 20. März 2021 11:35

So wie im Vorjahr führt auch heuer wieder ASKÖ Mittlern die Tabelle zu einem Zeitpunkt an, wo niemand so recht weiß, wie es weiter geht. Im Unterschied zum Vorjahr gibt es heuer Bestimmungen wonach die nun vorliegende Tabelle bereits gewertet werden könnte. Der Verein nimmt zudem Stellung zu den laufenden Wertungsdiskussionen und überlegt Anschaffungen für eine TV-Übertragungsinfrastruktur.

Überragender Herbst mit einem Schönheitsfehler

Die Huber-Truppe führt fast alle Charts mit Werten der Superlative an. Sie erzielte in 13 Spielen 54 Tore (mehr als 4/Spiel!), bekam nur 9 Gegentreffer, stellt mit Robert Matic (21 Tore) den Goalgetter #1, gewann 12 von 13 Spielen und führt folgerichtig auch die Tabelle an.

Diese hohe Ausbeute war auch nötig, weil die Verfolger Lavamünd & Eisenkappel kaum mindere Stats vorzuweisen haben. Sie sind beide ohne Niederlage, weisen aber etwas mehr Punkteverluste auf. Die einzige Niederlage gegen Lavamünd ärgert Mittlern heute noch. An sich war das Spiel ja fast schon eingesackt, man führte 2:0, der Schiedsrichter brach aber wegen aus seiner Sicht schwer erkennbaren Linien das Spiel sehr zum Ärger von Mittlern ab. Beim Wiederholungsspiel wachte der Favorit zu spät auf, Lavamünd konnte ein 3:2 über die Ziellinie retten. Gegen Co-Favorit Eisenkappel wurde noch nicht gespielt.

Heuer soll es für Trainer Richard "Richie" Huber endlich mit dem Aufstieg in die Unterliga klappen. Foto: SOBE



Erstes Saisonziel erreicht

“Wir haben gezielt darauf hingearbeitet, im Falle eines Saisonabbruchs vorne zu sein”, erläutert Sektionsleiter Christian Hober die ursprünglichen Saisonziele, “das haben wir erreicht und sind nun ganz gelassen ob es zu einem Spielbetrieb kommt oder nicht!” So richtig vorstellen kann er sich das nicht mehr: “Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass der Sport nicht gerade an 1. Stelle der politischen Agenda steht.”

Die Jauntaler möchten spielen, aber nicht um jeden Preis, erläutert Hober: “Wir bekommen bekanntlich keine TV-Gelder, ohne Zuschauer und Kantinenbetrieb können wir nicht spielen und haben das kürzlich auch dem Präsidenten mitgeteilt.” Vier Wochen sind für Mittlern das Minimum an Vorbereitungszeit.

Nach Bestimmungen vorgehen

Vom RLM-Modell, wonach die Partien vom Herbst fertiggespielt werden sollen und erst dann eine Wertung erfolgt, hält Hober nichts: “Das wäre dann ja für viele nur noch eine Gaude-Partie, während es für andere um alles geht”, befürchtet Hober eine Wettbewerbsverzerrung. Er kann sich lediglich vorstellen, dass man heuer den Abstieg aussetzt, “dann muss man aber was bei den zweiten Klassen machen, die eventuell gesondert unterstützen,” spielt Hober auf die strittige Einteilung, insbesondere der 2D an.

Infrastrukturentwicklung und Nachwuchs

Beim Nachwuchs geht es auch in Mittlern bald wieder gemäß den Auflagen los, “die Nachwuchstrainer holen sich gerade diverse Einverständniserklärungen von den Eltern ein und verteilen die Gesundheitstagebücher.”

Mittlern überlegt sich zudem zwei Anschaffungen: Eine Wärmepumpe für nachhaltige Energiegewinnung und die Einrichtung einer TV-Übertragungsstation auf dem Stadiondach: “Es wird ja auch im Unterhaus immer mehr gefilmt und übertragen”, gibt Hober abschließend zu Protokoll.

