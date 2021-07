Die DSG Ferlach will auf das Stockerl!

Details Freitag, 16. Juli 2021 20:42

Vorige Saison belegte DSG Ferlach Rang 5, zwei Klubs gingen in die Unterliga rauf, keiner kam runter. Also ist Rang 3 oder besser das Ziel für die neue Spielzeit? “Ja”, bestätigt Sektionsleiter Ferdinand Ogris, bleibt aber zugleich vorsichtig und verweist auf viele Unwägbarkeiten, die eine Prognose erschweren. Zwei Zugänge gibt es bei den Südkärntnern, zugleich fallen zwei Spieler noch länger aus.

Zwei Zugänge, aber auch zwei Langzeitverletzte

Marko Gössmann kam von Köttmannsdorf zur DSG, Marcel Bodi kehrt vom nachbarlichen St. Margarethen wieder heim. Abgänge gibt es keine, dennoch hat sich der Kader nicht vergrößert, berichtet Ogris: “Admir Hadzisulejmanovic erlitt bei der Vorbereitung einen Bänderriss, Markus Sparouz trainiert zwar wieder leicht, ist aber noch Wochen nicht einsatzfähig”





Thomas Begusch, seit 2020/21 Trainer der DSG Ferlach, trainiert einen der Mitfavoriten der 1. Klasse D. Foto: SOBE

Schwierige Einschätzung

Die Vorbereitungsspiele will Ogris nicht überbewerten, “da spielt ja nie jemand mit der Truppe für die Meisterschaft, wir ja auch nicht.” Er selbst sieht seine von Thomas Begusch betreute Elf im Spitzenfeld: “Mittlern und Eisenkappel sind ja weg. Nach der Rangordnung vom letzten Jahr wären wir nun Dritter.”

Ganz so einfach ist das dann aber auch wieder nicht, wie er einräumt: “Wir wissen zur Stunde noch nicht, was die anderen am Transfermarkt getan haben und wie sich die lange Pause auswirkt. Erst nach fünf Runden werden wir sehen, wer wirklich vorne dabei ist. Derzeit rechnet Ogris mit Tainach und Lavamünd als härteste Gegner, “was sich aber nicht unbedingt als richtig herausstellen muss.”