Meisterporträts: Der ASKÖ Mittlern

Bis zur neuen Saison, die ohnehin heute beginnt, wollen wir euch die Meistervereine etwas näherbringen. Was treibt sie an, welche Geschichte steckt hinter den Erfolgreichsten in den KFV-Gewässern? Heute stellen wir den Meister der 1. Klasse D, den ASKÖ Mittlern vor.

Langes Pendeln zwischen 1. und 2. Klasse; erster Unterliga-Aufstieg

Der ASKÖ Mittlern wurde mit Unterstützung des Dachverbands 1958 gegründet. Die heutige Anlage war von den Gründertagen weg in Planung, als Überbrückung nützte der junge Verein die sogenannte “Wastl-Wiese” in Altmittlern, ehe der Umzug erfolgte. 1960 trat der ASKÖ Mittlern dem KFV bei und nahm somit den Spielbetrieb auf.

Sportlich pendelte der Club in jenen Tagen zwischen der 1. und 2. Klasse. Dieser Status änderte sich erstmals in der Saison 1993/94 als die Truppe rund um Philip Sadounik, Helmut Hober & Boris Tomazic mit 85 Volltreffern als Meister den erstmaligen Aufstieg in die Unterliga Ost schaffte.

Mittlern hielt sich bis 1998 in der Unterliga und musste dann einige Saisonen wieder mit der 1. Klasse vorliebnehmen.

Die 2000er- Mittlern weiß nun wie Aufstieg in die Unterliga funktioniert

2003/04 gelang den Unterkärntnern der 2. Aufstieg in die Unterliga, der Abstieg folgte auf dem Fuß. Ein Schicksal, das sich 2010/11 und 2013/14 wiederholte, der Aufstieg gelang jeweils als Vizemeister und/oder über die Relegation. Mittlern war also jeweils dran am gehobenen Unterhausfußball, konnte das Level aber noch nicht halten. 2000 gab es ein Upgrade in der Infrastruktur. Am 4.10.2000 erfolgte der Spatenstich für das 2003 eröffnete neue Klubhaus, gerade recht zum Aufstieg.

Ab 2011 änderte sich vereinsintern zuerst das führende Personal und damit auch die verfolgte Agenda. Wolfgang Stefitz brachte mit seinem neu formierten Team frischen Wind in das Vereinsumfeld. Was mit Intensivieren von Vereinsveranstaltungen und der forcierten Nachwuchsarbeit begann, wurde ab 2017 mit dem Eintritt des heutigen Sektionsleiters Christian Hober nochmals gestärkt. Mittlerweile unterstützen 40 Kleinsponsoren den Verein, welche nicht nur für eine sichere Finanzlage sorgen, sondern auch einen breiten aufgestellten Verein widerspiegeln, der sportlich bessere Optionen ziehen kann.





Die Meistermannschaft von 2021. Foto: KFV/Mittlern

Umbau der Kampfmannschaft führt Mittlern erneut in die Unterliga

Durch die Installation von Richie Huber als Trainer (2018), wurde auch in der Kampfmannschaft der Umbruch eingeleitet und das Ziel Unterliga ein weiteres Mal ins Auge gefasst. Nach dem pandemiebedingten Verlust eines möglichen Aufstiegs 2020 war es letzte Saison dann so weit. 2021 gelang der 5. Aufstieg in die Unterliga, der aufgrund der harten Konkurrenz von Lavamünd und Eisenkappel kein Honigschlecken war. Mittlern dominierte die Saison, stand jedes Spiel unter absoluten Siegdruck, und konnte am Ende mit 14 Siegen aus 15 Spielen, verdient jubeln.