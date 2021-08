Gerald Eberhardt nicht mehr Kühnsdorf-Trainer!

Details Mittwoch, 25. August 2021 18:13

Nächster Trainerwechsel im Unterhaus diesmal betrifft es den SK Kühnsdorf/Klopeiner See. Gerald Eberhardt wurde vom Vorstand des Amtes enthoben, ein Nachfolger bis zum Winter steht bereits fest- der Name wird aber erst am Montag bekannt gegeben.

Noch wenige Minuten bevor der SK Kühnsdorf seine Entscheidung traf, tippte sich Gerald Eberhardt als Experte durch die nächste Runde der 1D, wollte zu Bad St. Leonhard vs. Kühnsdorf keinen Tipp abgeben, kaum war der Hörer aufgelegt, griff er erneut zum Telefon. Diesmal um über seine Abbestellung zu berichten. Eberhardt zeigt sich enttäuscht: Ich habe da sehr viel hineingesteckt, auch in die Organisation. Eigentlich hatte der Vorstand keine Argumente für seine Entscheidung!”





Nicht mehr Trainer in Kühnsdorf: Gerald Eberhardt Foto: KK

Kühnsdorf-Obmann Wilhelm Karner begründet Ligaportal gegenüber seine Entscheidung: “Gerald leistete in den vergangenen Jahren gute Arbeit und das wertschätzen wir. Zu dieser neu-formierten Truppe fand er unserer Ansicht nach keinen Draht und wir mussten auf die sportliche Talfahrt reagieren.” Kühnsdorf hält nach 5 Spielen bei zwei Punkten, liegt auf Rang 13(von 15, kein Abstiegsplatz).

An diesem Wochenende in Bad St. Leonhard betreut SAK-Legende Marjan Velik die Kühnsdorfer. Am Montag stellt Karner dann den neuen Trainer vor: “Vorläufig einmal bis zur Winterpause.”

