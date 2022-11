1. Klasse D - Herbstsaison: Zahlen, Daten, Fakten!

Details Sonntag, 27. November 2022 10:00

Auch in der 1. Klasse D wurde die Hälfte der Spiele absolviert und somit geht es in die Winterpause. Die Fans bekamen aber in dieser Herbstsaison definitiv viel geboten. Mit 398 Toren hatten die Zuseher fast immer etwas zu feiern. Oft duellierten sich die 15 vertretenen Mannschaften auf sehr hohem Nivau. Ein paar Mal kam es aber auch vor, dass eine Mannschaft klar deklassiert wurde.

Die Spitzenteams: Tainach & Ferlach

Ganz oben stehen zur Winterpause in der 1. Klasse D zwei Teams. Der SV Tainach und die DSG Ferlach belegen mit jeweils 34 Punkten den ersten Platz. Aufgrund des Sieges im direkten Duell und der um einen Treffer besseren Tordifferenz, darf sich der SV Tainach als Herbstmeister küren. Eine Lücke von fünf Zählern trennt die restlichen Mannschaften derzeit vom Führungsduo. Auch die besten Defensiven werden von den beiden Teams gestellt, wobei Ferlach mit nur 13 Gegentoren knapp die Nase vorne hat. Auch der Toptorjäger der Liga, Michael Krainer mit 14 Toren, kickt in deren Reihen. Der Titel der stärksten Offensive gehört dem Drittplatzierten SV St. Margareten im Rosental mit 40 erzielten Toren.

Im Tabellenkeller: Haimburg, Klopeiner See & Griffen

Mit einem größeren Abstand befindet sich im Tabellenkeller ein Trio mit dem SV Griffen, der DSG Klopeiner See und dem SV Haimburg. Die drei Teams konnten in ihrer Punkteausbeute nur einstellig bleiben, wobei der SV Haimburg mit mageren sieben Punkten den letzten Platz belegt. Öfter als zwei Mal konnte keines der Teams einen Sieg einfahren. Mit 53 Gegentoren belegt in der Statistik der besten Defensive die DSG Klopeiner See den letzten Platz und auch die schwächte Offensive gehört einer der drei Mannschaften. Der SV Griffen konnte nämlich nur 14 mal das gegnerische Tor treffen.

Die aufregendsten Matches der Herbstsaison

Oft konnten die Fans aufregende Matches beobachten, in denen ein Team klar dominierte. So ging in der 13. Runde der SV Tainach gegen Klopeiner See klar mit 5:0 als Sieger vom Platz. Drei Runden davor konnte der SV Ruden gegen den SK Kühnsdorf ein Tor mehr erzielen und 6:0 gewinnen. Oft ging es aber auch knapper zu. In Runde acht trennten sich Preitenegg und Eitweg mit einem aufregenden Endergebnis von 3:4. In Runde fünf endete das Match zwischen dem SV St. Margareten und Kühnsdorf spektakulär mit 4:5. Es war also definitiv was geboten in dieser Herbstsaison der 1. Klasse D.

Blick ins Frühjahr

Zu den Titelfavoriten kann man ganz klar die beiden Spitzenreiter dieser Liga zählen. Doch klar ist dies natürlich noch nicht, den die Teams dahinter werden im Frühjahr sicher auch noch für Furore sorgen wollen. Hinten sieht es dagegen sehr nach einem Dreikampf um den Abstieg aus, trennen die drei Mannschaften doch sieben bzw. neun Punkte zum Rest der Liga. Man darf sich auf jeden Fall auf eine aufregende Rückrunde freuen.

Das Ligaportal-Team wünscht allen Mannschaften eine erholsame Winterpause!