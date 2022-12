Rang eins nach Herbstsaison! Tainach-Trainer Reinhard Grobelnig im Ligaportal-Interview

Details Mittwoch, 14. Dezember 2022 09:13

Für den SV Tainach läuft die Saison 2022/23 derzeit voll nach Plan. Nach der Herbstsaison hat man sich den ersten Platz in der 1. Klasse D gesichert. Nur die DSG Ferlach schaffte es, mit dem Spitzenreiter mitzuhalten und konnte in der Hinrunde dieselbe Punkteanzahl wie der SV Täinach, nämlich 34, auf deren Konto verbuchen. Seit Sommer trainiert Reinhard Grobelnig die Mannschaft aus der Völkermarkter Gegend. Mit ihm durfte Ligaportal ein Interview führen.

Ligaportal: „Reinhard, welches Fazit ziehen Sie nach der erfolgreichen Herbstsaison und Zwischenrang eins?“

Grobelnig: „Anfang der Saison sind wir ja wirklich bei null gestartet, da ich erst seit Sommer diesen Trainerposten innehabe. Das Team musste sich erst an mich gewöhnen, genauso wie ich mich an die Mannschaft. Im Prinzip bin ich aber sehr zufrieden nach der Herbstsaison. Auch die Trainingsbeteiligung hat sehr gut gepasst, damit lässt sich arbeiten. Bis aber alles, inklusive der Philosophie, gereift ist, wird es wohl bis über den Winter dauern.“

Ligaportal: „Die nächsten Matches stehen erst wieder im März an. Wie werdet ihr die Zeit bis dahin überbrücken?“

Grobelnig: „Derzeit bin ich am Planen der Wintervorbereitung, die wie folgt aussehen soll: Dreimal in der Woche trainieren wir am Kunstrasen und einmal in der Halle. Der Konditionstrainer soll ebenfalls dabei sein. An der Taktik werden wir auch einige Änderungen vornehmen, sowie ein neues Aufwärmprogramm entwickeln.“

Ligaportal: „Sind für den Winter Verstärkungen geplant oder habt ihr Abgänge zu vermelden?“

Grobelnig: „Derzeit sind wir mit 2-3 Spielern im Gespräch, fix ist aber noch nichts. Natürlich ist für den Erfolg nämlich nicht nur Qualität, sondern auch Quantität entscheidend. Abgänge wird es im Winter auch keine geben, die Spieler die wechseln wollen, dürfen dies erst im Sommer tun. Nicht, dass einer ligaintern wechselt und dann sogar noch ein Tor gegen uns schießt. Damit würden wir uns nur selbst schwächen.“

Ligaportal: „Welche Ziele habt ihr euch für die Rückrunde vorgenommen? Ist der Aufstieg das Ziel?“

Grobelnig: „Wir haben uns zum Anfang der Saison zwei Ziele gesetzt, nämlich nicht abzusteigen und vorne mitzuspielen. Mit dem Zwischenrang eins sind wir also auf sehr gutem Weg, dies umsetzen zu können. Der Vorstand spricht in dieser Saison schon vom Aufstieg, ich persönlich finde das aber erst in zwei oder drei Jahren passender. Ebenso werden wir an der Mentalität im Team arbeiten.“

Ligaportal: „Was denken Sie, welche Teams werden um den Aufstieg kämpfen?“

Grobelnig: „Eigentlich eh die Mannschaften, die jetzt vorne dabei sind, denn das sind alles starke Teams. Wir geben unser Bestes, um ihnen Konkurrenz zu machen.“