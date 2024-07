SV Eitweg: Hoch motivierter Start in die kommende Saison

1. Klasse D

In Eitweg blickt man auf eine durchwachsene Saison zurück. Am Ende belegte die Mannschaft mit 20 Punkten den 12. Platz in der Tabelle. In insgesamt 26 Spielen konnte der SV Eitweg sechs Siege einfahren, zwei Unentschieden erkämpfen und musste 18 Niederlagen hinnehmen. Trotz einiger kämpferischer Auftritte konnte das Team die Erwartungen nicht vollends erfüllen und blickt nun auf eine Saison mit Höhen und Tiefen zurück.

Kaderumbruch soll neuen Wind bringen

Nach einer mäßigen Saison stellt der SV Eitweg seinen Kader umfassend neu auf. Den Verein verlassen Serkan Aslan (zu Bad St. Leonhard), Aleksander Oder (zu Globasnitz) und Aid Dedic. Neu im Team sind Eren Kalan, Wolfgang Gritzner und Markus Pilz (alle von Maria Rojach), sowie Markus Gollob und Engin Kalan (beide von ATSV Wolfsberg), Mario Popovic (von Sittersdorf) und Wolfgang Theuermann (von St. Stefan). Trainer Pascal Mörtel betont: „Wir wollen den Kader jung halten. Außerdem möchten wir unsere Jungs aus der eigenen Jugend weiterentwickeln!"

Ziel ist die obere Tabellenhälfte

Der SV Eitweg hat klare Ambitionen für die kommende Saison und strebt an, von Anfang an in der vorderen Hälfte der Tabelle mitzuspielen. Als Ziel hat sich der Verein einen Platz zwischen eins und acht gesetzt. Trainer Pascal Mörtel bekräftigt: „Wir wollen in der vorderen Hälfte mitspielen. Das ist unser primäres Ziel. Darüber hinaus möchten wir unsere eigenen Nachwuchsspieler fördern und voranbringen." Der SV Eitweg startet in die Saison mit einem Cup-Spiel gegen St. Stefan und bestreitet das erste Ligaspiel zuhause gegen Ruden.

