Mittlern kommt mit einem souveränen Auswärtssieg über Globasnitz aus den Startlöchern!

Details Sonntag, 02. August 2020 19:24

282 lange Tage gab es weder für den SC Globasnitz noch für ASKÖ Mittlern ein Pflichtspiel. So eine lange Pause gab es im Unterhaus seit dem Kriegsende nicht mehr. Demgemäß gab es beim Jauntalderby noch zahlreiche Feinabstimmungsprobleme. Letztendlich setzte sich aber Mittlern verdient durch.



Globasnitz ohne Thomas Riedl



Globasnitz-Trainer Albin Dlopst musste in der ersten Runde einige Spieler, darunter Neuerwerbung Thomas Riedl (SAK) vorgeben und ging ersatzgeschwächt in ein Derby, das Mittlern ebenfalls nicht frei von Sorgenfalten in Angriff nahm. Zahlreiche angeschlagene Spieler wagten angesichts eines qualitativ guten aber nicht unendlichen Kader doch den Einsatz, zwangen Trainer Richard Huber zum Risiko.



Mittlern dominierte die Startphase und kam durch Goalgetter Robert Matic (15.) zur ersehnten raschen Führung vom Elferpunkt. Dieser ging ein schönes Solo von Adrian Lippnig voraus, der nur irregulär gestoppt werden konnte. Nach dieser Gästeführung kam Globasnitz auf, es fehlten aber die zwingenden Chancen zum Ausgleich.



Mit dem 2:0 ist die Messe gelesen



Mittlern kontrollierte mit dem gewohnten 3-5-2 weitgehend das Geschehen, kam immer wieder über die Flügel gefährlich in den Strafraum. Das 2:0 fiel recht bald nach der Pause, als wiederum der kaum zu haltende Lippnig in Manier von Adrian Robben unwiderstehlich in den Strafraum eindringt und trocken abschließt (53.).



Damit war das Spiel fast gelaufen. Vor dem abschließenden 3:0 gab es aber im Gäste-Strafraum Elferalarm, als Nico Hrstic der Ball an die Hand sprang. Schiedsrichter Walter Skant pfiff aber keinen Elfmeter, womit die Gegenwehr der Heimischen erlahmte. Im Finish kam Mittlern zum sehenswerten 3:0 durch Robert Matic vom 5er-Eck (87.) und hatte in der Phase noch zahlreiche Chancen für einen höheren Sieg. Es blieb beim letztlich verdienten Auswärtssieg des Titelfavoriten.



Richie Huber (Trainer Mittlern): „Diese lange Pause ist auch im Hinblick auf Verletzungsprävention eine Herausforderung. Wir alle werden mit den Kräften haushalten müssen, ich habe den Burschen drei Tage freigegeben. Der heutige Sieg war in Ordnung, Globasnitz wird vollzählig noch aufzeigen.“



Die Besten: Keiner bzw. Nico Hrstic, Adrian Lippnig

