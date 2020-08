5 Treffer und Kartenspiele- Sittersdorf besiegt DSG Ferlach in Unterzahl

Details Sonntag, 09. August 2020 18:03

14 (!) mal griff Schiedsrichter Jan Lap beim Spiel SV Sittersdorf gegen DSG Ferlach zum gelben Karton, 3x war der betreffende Spieler bereits verwarnt und wurde daher vorzeitig vom Platz gestellt. Rekordverdächtige Kartenspiele also, aber auch 5 Treffer gab es zu bejubeln. Die teilten sich im Verhältnis 4:1 für die Heimischen auf.

Turbulenzen vor der Pause





Es war eines jener zerfahrenen Spiele die dennoch einige Highlights boten. Darunter fiel beispielsweise der Führungstreffer von Sittersdorf, den Mario Popvic volley erzielte. Danach geschah bis knapp vor der Pause recht wenig, ehe es das erste Mal rundging. Zuerst verwandelte Daniel Canzi einen unstrittigen Elfer zum Ausgleich (42.), Sittersdorf Antwort kam prompt via Freistoßtor von Christopher Hösl (44). Das war noch nicht alles, im Gegenzug pfiff Referee Lap wieder, diesmal strittig einen Elfer für die DSG, Canzi scheiterte diesmal aber an Goalie Nemanja Jozic. Noch vor der Pause holte sich Torschütze Hösl gelbrot ab, Sittersdorf ging mit einer Führung aber numerisch unterlegen in die Kabinen.



Sittersdorf trifft mit zwei Mann weniger



Bis zur 67. Minute beruhigte sich die Szenerie, dann sah auch Rene Reinwald (Sittersdorf) gelbrot. Die Truppe von Johannes Matschek musste also mit zwei Mann weniger die Führung über die Ziellinie bringen, ein Vorhaben das seine Burschen virtuos meisterten. Sie erzielten nämlich durch Igor Plisic noch einen Freistoßtreffer (71.). Im Finish sah dann noch Stefan Bleyer gelbrot und mit „nur“ einem Mann weniger gelang Sittersdorf durch Pascal Urch der Endstand zum 4:1 (90.).



Zu einer vernichtenden Schiedsrichter-Kritik ließ sich nach dem Kartenfestival nach dem Spiel niemand hinreißen, ganz allgemein wurde aber Jan Lap beschieden, nicht seinen besten Tag gehabt zu haben.



Stimme zum Spiel



Johannes Matschek (Trainer Sittersdorf):



„Was meine Burschen mit zwei Mann weniger leisteten war wirklich sagenhaft. Da standen alle zusammen.“



Die Besten: Nemanja Jozic (Tor) Igor Plisic (Mittelfeld)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten