St. Margarethen/R. dreht gegen Klopeiner See einen Halbzeitrückstand

Details Montag, 17. August 2020 12:30

Der SV St. Margarethen/Ros. Empfing zum Abschluss der dritten Runde in der 1. Klasse D die Seekicker von der DSG –Mc Donald’s Klopeiner See. Sowohl die ewige Bilanz als auch die letzten unmittelbaren Duelle verliefen spannend, der Ausgang war ungewiss. Letzten Endes setzten sich die Heimischen nach einem 0:1-Halbzeitrückstand mit 3:1 durch.

St. Margarethen drückt- das Tor erzielt Klopein



Zwei Trainerfüchse die sich gegenseitig schätzen standen am Sonntag da gegenüber, das Duell hieß auch Peter Reinwald vs. Karl Sommerauer. Reinwald schickte seine Truppe offensiv eingestellt in den Vergleichskampf, Sommerauer setzte auf defensive Stabilität und Konterausrichtung.

So recht wollte die das mit der Stabilität aber nicht klappen, denn die Heimischen erspielten sich Chance um Chance. Benjamin Male brachte dabei das Kunststück zusammen aus wenigen Metern über das leere Tor zu köpfeln. Eigentlich fast nicht möglich, dass kein Tor fiel.

Dann schlug das Klopeiner Konterspiel erfolgreich zu. Albin Besic trifft entgegen dem Spielverlauf und zum Entsetzen der Mehrzahl rund 200 Zuschauer in der 40. Minute.

St. Margarethen trifft dreimal in der 2. Hälfte

Die Pause nützte Peter Reinwald für kleinere Umstellungen. Er warf seiner Truppe wenig, vor Chancen gab es ja genügend. Die Geduld zahlte sich aus, der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten und basierte auf einem Energieanfall von Philipp Künstl. Der Außenverteidiger startete von der Mittellinie aus einen Run der nicht endete ehe er das Leder unter die Querlatte des machtlosen Fabian Rabinig knallte. Ein Supertor eines der auffallendsten Akteure vom Tag.

Nun war der Bann gebrochen und es zeichnete sich ab, dass weitere Gegentreffer das unausweichliche Klopeiner Schicksal sind. Chancen gab es im Minutentakt- zwei wurden im Finish verwertet Tilen Kralj trifft nach einer Kurzpasskombination durch die Mitte, Michael Weratschnig trifft zum 3:1 – Endstand per Kopf nach einer Ecke (85.).

Beide Teams halten nun bei 4 Punkten nach drei Runden.

Stimme zum Spiel:

Peter Reinwald (Trainer St. Margarethen/R.): „Wir waren schon drückend überlegen, brauchten aber lange für die Tore. Wir gehen nun einen Weg mit Teenagern die immer stärker werden. Dazu braucht es einen Verein der Geduld hat- St. Margarethen hat sie.“

Die Besten: Philipp Künstl (AV) & Marcel Bodi (RMF)

