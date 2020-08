Erster Sieg für Bad St. Leonhard dank eines Schlacher-Triplepacks!

Details Sonntag, 30. August 2020 14:07

Bislang galt für den SV Bad St. Leonhard zu den bisherigen Ergebnissen der Kalauer „Ein Satz mit X, das war wohl nix!“ Dreimal teilte die Elf von Daniel Münzer die Punkte, kam in der Tabelle nur mühsam voran. Bis die Truppe am Samstag beim ASV St. Margarethen/Lav. zu Gast war und mit einem 3:1-Erfolg endlich den ersten Dreier verbuchen konnte.

Lebhafte erste halbe Stunde



Die Gäste begannen wie aus der Pistole geschossen über links, legten für Patrick Schlacher ab, der vom 16er gegen die Laufrichtung von Goalie Thomas Glantschnig denselben bezwingen konnte. Es sollte nicht bei dieser einen Glanztat des Angreifers bleiben.

Bad St. Leonhard setzte nach, kam durch Franz Steinkellner zur nächsten zwingenden Chance- der Stürmer schoss aus kurzer Distanz in die Wolken. So kam das zuletzt arg gerupfte St. Margarethen/L. zurück in das Spiel, Sebastian Tripolt traf per Kopf zum Ausgleich (18.).

Nur wenige Minuten später zeigte aber Patrick Schlacher erneut, dass er weiß wo das Tor steht. Davor wurde er schön freigespielt, ließ seinen Gegenspieler im 1 vs. 1 ebenso aussteigen wie er Keeper Glantschnig erneut bezwingen konnte.

Spiel flaut ab, St. Margarethen dem Ausgleich näher



Nach diesem schwungvollen Beginn verzettelten sich beide Teams nach und nach in ein Kleinklein, mit vielen Zweikämpfen und wenigen zusammenhängenden Aktionen. Bei dieser Spielweise bekamen die Gastgeber aber Oberwasser und zu Chancen. Zweimal musste in dieser Phase Gäste-Torhüter Dominik Kopp entscheidend eingreifen, das Save von Lichteneggers Kopfball war großartig. Er bewahrte seine Truppe vor einem Verlusttreffer.

Das Spiel stand auf Messers Schneide, Münzer brachte nach etwas mehr als einer Stunde Fabian Pirker in das Spiel- ein kluger Schachzug weil mit ihm wurden die Gästeaktionen wieder ruhiger und durchdachter. Der große Druck wich und Bad St. Leonhard fand wieder selbst den Weg vor das Tor.

Vorerst blieb Thomas Glantschnig aber Sieger gegen seinen Gegner Patrick Schlacher, ehe es in der 83. Minute nochmals und entscheidend einschlug: Marcel Pfennich auf Pirker dessen Ablage verwertet Schlacher zum Triplepack und dem ersten dreier seiner Farben.

Stimme zum Spiel:

Daniel Münzer (Trainer Bad St. Leonhard): „Wir sind sehr glücklich endlich den ersten Sieg eingefahren zu haben. Jetzt ging auch in der Tabelle was weiter.“

Die Besten: Keiner bzw. Tobias Steinkellner (RVt.) Patrick Schlacher (St)

