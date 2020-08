Makellos - Tabellenführer Mittlern müht sich in Sittersdorf zum nächsten Sieg

Details Montag, 31. August 2020 07:49

Vor heimischer Kulisse traf der Tabellenfünfte SV ASKÖ Sittersdorf in der 5. Runde der 1. Klasse D auf den Tabellenersten ASKÖ Mittlern. Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams endete mit 4:2 zugunsten von ASKÖ Mittlern udn auch diesmal bkieb die Elf von Trainer Richie Huber am Ende siegreich. Man musste aber härter kämpfen, als es einemlieb war.

Mittlern mit der Führung

Bernhardt Peteln verwertet in Minute 21 zum 0:1 und lässt Trainer und Mitspieler jubeln. Danach vergeben die Gäste einige gute Sitzer, treffen die Innenstange und treffen zwei Mal das leere Tor nicht. Und so kommt es, wie es in solchen Fällen fast immer kommt. In Minute 43 setzt sich Christopher Hösel durch und kann sich als Torschütze zum 1:1, er verwertet einen klaren Foulelfer, feiern lassen. In der 45. Minute pfeift der Schiedsrichter die erste Halbzeit ab und schickt die Protagonisten zum Pausentee in die Kabinen.



Foto: Sobe

Schnelle Entscheidung

Robert Matic befördert in der 52. Minute den Ball über die Linie und stellt auf 1:2. Ein Mal entwischt er der Sittersdorfer Verteidigung und schon zappelt der Ball im Netz. Sittersdorf ist dann bemüht nochmals ins Spiel zurückzukommen, scheitert aber an der gut stehenden Gästedefensive und doch auch ein wenig am eigenen Unvermögen. In der zweiten Halbzeit zeigte der Unparteiische insgesamt drei Mal Gelb (Luca Kues 62.; Nico Hrstic 76.; Patrick Gregoritsch 93.) Danach pfeift der Unparteiische das Spiel ab und ASKÖ Mittlern darf sich über drei Punkte im Auswärtsspiel freuen.



Johannes Matschek, Trainer des SV Sittersdorf: "Schade, wir haben gut gespielt, uns leider aber nicht mit einem Punkt belohnt. Mittlern hat einfach die individuelle Klasse, um so enge Spiele zu gewinnen."



Richard Huber, Trainer ASKÖ Mittlern: "Das war echte Schwerstarbeit. Ich muss Sittersdorf gratulieren. Wenn sie gegen alle Gegner so spielen wie gegen uns, werden hier noch viele Teams Punkte liegen lassen."



Die Besten: Pauschallob, insbesonders Plisic bzw. Pauschallob, insbesonders Hrstic, Matic

