Tainach bleibt an Mittlern mit Sieg in Globasnitz dran! [Video]

Der SV Tainach konnte seine Position als Verfolger von Leader Mittlern festigen. Die Elf von Trainer Nevenko Vasiljevic siegte beim SC Globasnitz mit dem Minimalergebnis von 1:0 zwar knapp aber nicht völlig unverdient. Die Gäste taten mehr für ein taktisch geprägtes Spiel.

Einmal mehr bewährte sich die mit einer hervorragenden Drainage versehene Globasnitzer Anlage, der viele Regen davor konnte dem Platz nichts anhaben und sorgte für zwar feuchte-, aber keineswegs für nasse Verhältnisse, die Rutschpartie hielt sich in Grenzen. Dennoch ahndete Schiedsrichter Jürgen Fischer die ganze Begegnung über unsaubere Sliding Tackles sofort mit Karten, was letztendlich dazu führte, dass jeweils ein Spieler mit Gelbrot den Platz verlassen musste.

Tainach mit den besseren Chancen

Bei den Versuchen ihre Angreifer in Position zu bringen, erwiesen sich die Gäste als effizienter. Die erste Chance fand Günther Zussner in der8. Minute vor- der Stürmerroutinier trifft ganz untypisch für ihn nicht das Gehäuse und schießt über das Tor.

Kaum eine Minute später fand Angriffskollege Rudi Kustec unter kräftiger Mithilfe der Globasnitz-Abwehr die ganz große Chance vor. Kustec versuchte den situationsbedingt recht weit vor dem Tor stehenden Patrick Stefan zu überheben und der Ball wäre wohl reingegangen. Goalie Stefan zeigte aber einen tollen Reflex und riesige Sprungkraft und drehte einen fast Unhaltbaren über die Latte.

Wiederum nur wenige Augenblicke danach passte Fabian Anetitsch nach links in die Schnittstelle, Michael Lamp zieht in den Strafraum und versucht den Ball in der kurzen Ecke unterzubringen, trifft aber nur das Torgehäuse.

Globasnitz beruhigt das Spiel, erhält mit einem Mann weniger doch den Gegentreffer

Außer einigen Halbchancen war von Globasnitz offensiv lange wenig zu sehen. Die Kommandos von Trainer Albin Dlopst brachten aber eine gewisse Stabilität für die Hintermannschaft, Tainach war lange Zeit nicht im Ansatz so gefährlich wie in den ersten 15 Minuten.

In der 54. Minute sah Mario Hutter Gelbrot. Ob das Tor recht bald nach dem Ausschluss damit begünstigt wurde, wird sich nie ganz 100%ig auflösen lassen, jedenfalls hinderte kein anderer Mittelfeldspieler Fabian Anetitsch daran, aus etwa 25 Metern einfach abzuziehen. Der Schuss saß- direkt unter die Latte, wie ein Strich. Das 0:1 war durchaus verdient und danach geschah wieder recht lange wenig.

Tor SV Tainach 55

Im Finish hatte dann Johann Povoden im wahrsten Sinne des Wortes seinen Kurzauftritt. In der 88. Minute eingetauscht, holte er sich in den beiden nächsten Minuten jeweils einmal gelb ab und durfte das Spielfeld gleich wieder verlassen. Klassischer Fall von Übermotivation. Der fällige Freistoß nach dem Ausschluss bescherte Globasnitz noch die ganz große, zwingende Ausgleichschance in der Nachspielzeit. Der Ball wird zur Mitte getreten, Tainach klärt schlecht und der aufgerückte Fabian Dumpelnik kommt aus rund 7-8 Metern ganz frei zum Schuss, verfehlt aber aus der Kurzdistanz das Tor. Damit war die Niederlage besiegelt.

Stimme zum Spiel

Damir Rasinger (Sportlicher Leiter Tainach): „Das war nach dem ganzen Regen wirklich gut zu spielen hier. Bei uns passt es derzeit einfach. Beide gelbroten Karten waren hart, aber der Schiedsrichter hat das für beide gleich gepfiffen und so ist es dann vertretbar.“

Die Besten: Patrick Stefan (Tor) bzw. Fabian Anetitsch (MF) Florian Viertlmayr (ReVt)

