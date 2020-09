Niederlage in Ferlach wirft Tainach zurück!

Details Montag, 14. September 2020 00:23

Die DSG Ferlach bestätigte einmal mehr ihren Ruf als Truppe die zwar nicht unmittelbar mit der Titelentscheidung in Verbindung gebracht werden kann, aber gegen die man erst einmal gewinnen muss. Wie schwer das ist, musste Mittlern-Jäger Sportverein Tainach am Samstag zur Kenntnis nehmen- die Völkermarkter bissen mit 1:3 ab.

Bei der DSG gibt es viel Qualität in den Reihen. Daniel Canzi, Christian Schweiger und Michael Krainer zB schnürten schon um einiges höher ihre Schuhe, von dem Trio lief aber gegen Tainach lediglich Krainer auf, der allerdings eine spielentscheidende Rolle spielen sollte. Tainach wiederum kam mit breiter Brust in die Büchsenmacherstadt, rief sich selbst als Mittlern-Jäger aus. Berechtigt, die Elf von Nevenko Vasiljevic wusste nicht nur zu gefallen, sondern mit 5 Siegen aus 6 Spielen auch zu überzeugen.

Eine kampfstarke DSG kauft Tainach die Schneid ab

DSG-Ferlach-Trainer Thomas Begusch schwor seine Elf auf eine kampfbetonte Partie ein, sie sollte ihr Glück im Umschaltspiel suchen und sich die dafür nötigen Bälle beim Anpressen erkämpfen. Das zeichnete sich bereits früh ab, wenngleich er erste Treffer den leicht favorisierten Gästen zugeschrieben wurde. Nach 11 Minuten bekam Tainach einen unstrittigen Elfer zugesprochen- ein Fall für Günther Zussner, der eiskalt verwandelte.

Bereits im Gegenzug war der Gleichstand wieder hergestellt. Die Tainach- Innenverteidigung patzte, Michael Krainer konnte sie vor dem Tor in einen Zweikampf verwickeln, sich das Leder schnappen und im 1 vs. 1 Goalie Gabriel Veratschnig bezwingen.

Damit war es aber noch nicht getan. Ferlach drückte weiter auf und Ferlach-Urgestein Thomas Schmautz feuert einfach mal einen Schuss aus rund 20 Metern ab. Erfolgreich, der Ball zappelt im Netz und die DSG dreht damit die Tainach-Führung binnen weniger Minuten.

Tainach drückt erfolglos auf den Ausgleich

Mit einer Führung im Rücken spielt es sich im Normalfall leichter und die DSG war nicht bestrebt diese alte Regel in irgendeiner Form in Frage zu stellen. Sie fuhr die Aggressivität auf ein kartenverträgliches Maß zurück und überließ bewusst den Gästen etwas mehr Raum. Die Gäste, die sich sichtbar die Aufgabe allen Beteuerungen zum Trotz etwas leichter vorstellten, kamen aber dennoch langsam in die Gänge.

Nach und nach verstärkte sich der Druck Tainachs, ohne aber die Verteidigung der Ferlacher überwinden zu können. Chancen stellten sich ein, aber entweder waren sie nicht zwingend genug oder sie wurden nicht sauber fertig gespielt. Als Tainach begann alles nach vorne zu werfen, gelang dem eingewechselten Stefan Trinker der Fangschuss. Dem ging eine Soloaktion von Admir Hadzisulejmanovic voraus, der aus spitzem Winkel einen Ball halb Schuss, halb Pass fabrizierte, den Trinker verwertete (88.). Damit war das Spiel entschieden, zumal sich Yannick Knauder (T/89.) überdies noch Gelbrot abholte. Damit ist Eisenkappel erster Mittlern-Jäger, Ferlach ausgezeichneter Sechster.

Stimme zum Spiel

Thomas Begusch (Trainer DSG Ferlach): „Wir trafen zum richtigen Zeitpunkt und hatten in kritischen Phasen auch das Glück des Tüchtigen auf unserer Seite!“

Bester: Thomas Schmautz (DSG/MF)

