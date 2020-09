Die junge Garde des SAK 1b ist gegen den SV Tainach vollkommen überfordert!

Details Montag, 21. September 2020 05:24

Am Samstag durften sich die Besucher in der 1. Klasse D auf das Aufeinandertreffen der beiden Teams Sportverein Tainach und SAK Klagenfurt 1b freuen. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte der Sportverein Tainach mit 3:0 das bessere Ende für sich, doch diesmal sollte es für die SAK Youngsters noch viel schlimmer kommen.

Rudi Kustec bringt Sportverein Tainach früh in Front

In den Anfangsminuten kommt der Sportverein Tainach gefährlicher vor das gegnerische Tor und kann das auch prompt in einen zählbaren Erfolg ummünzen. Rudi Kustec zeigt nach 11 Minuten keine Nerven und stellt auf 1:0. Tainach kommt deutlich frischer aus der Kabine und lässt die Fans mit einem raschen Treffer jubeln. Tobias Roscher befördert in der 15. Minute den Ball über die Linie und stellt auf 2:0. In der 32. Minute zückt der Schiedsrichter den Karton und zeigt Aleksander Oder Gelb. Rudi Kustec bewahrt in der 43. Minute kühlen Kopf und kann zum 3:0 einschieben. Nach 45 Minuten beendet Schiedsrichter Johann Vodiunig Halbzeit eins und gönnt den Fans eine kurze Verschnaufpause.

Foto: Sobe

Ein wahres Schützenfest

In der 58. Minute bewahrt Günther Zussner mit dem Treffer zum 4:0 Ruhe vor dem Gehäuse und trägt sich in die Torschützenliste ein. In der 63. Minute holt sich Adnan Suljic die gelbe Karte ab. Nach 68 Minuten bleibt der Tormann nur zweiter Sieger und Günther Zussner trifft zum 5:0. In der 73. Minute kann der Ball nicht aus der Gefahrenzone befördert werden und Lukas Jeschonek kann zum 6:0 verwerten. In der 76. Minute findet der gegnerische Tormann erneut in Lukas Jeschonek seinen Meister, der gekonnt auf 7:0 stellt. Mit diesem dritten Tor erhöht Günther Zussner sein Torkonto erneut und schnürt damit einen lupenreinen Hattrick. Damir Rasinger zieht in Minute 91 ab und stellt mit dem Treffer zum 9:0, was dann auch der Endstand ist, sein Können unter Beweis. Nach dem Schlusspfiff bejubelt der SV Tainach drei Punkte und geht mit Selbstvertrauen in die kommende Partie gegen den SV Sittersdorf. Der SAK 1b hingegen muss die Niederlage erst verdauen und hat gegen den SV Leonhard die nächste Möglichkeit, wieder anzuschreiben.



Damir Rasinger, Co-Trainer des SV Tainach: "Das es so leicht ging, überraschte uns ein wenig. Man hat gesehen, dass die jungen Spieler des SAK zwar spielerisch nicht schlecht sind - das haben sie auch zu Beginn der zweiten Halbzeit kurz gezeigt - als wir aber wieder anpressten, waren sie chancenlos."



Benno Germadnig, Trainer SAK 1b: "Wenn man mit so jungen Spielern am Platz steht, wir hatten heute einen Altersdurchschnitt von 17,2 Jahren - muss man, wenn alles schiefläuft, auch einmal mit so einem Ergebnis rechnen. Wir sind aber ein Ausbildungsverein und wollen die Nachwuchsspieler langsam an das Tempo und die Intensität in einer Kampfmannschaft heranführen."



Die Besten: Pauschallob, insbesonders Zussner, Jeschonel, Roscher bzw. Keiner





