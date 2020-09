Trainereffekt! St. Margarethen/L. gewinnt in Haimburg!

Details Montag, 21. September 2020 11:46

Erst am Dienstag kam Klaus Oswald als neuer Trainer zum ASV St. Margarethen/Lav.. Am Sonntag konnte er mit seinen Spielern bereits den 1. Sieg in der laufenden Saison feiern, der SV Haimburg wurde letztendlich verdient mit 3:1 besiegt. Damit verlassen die Lavanttaler auch das Tabellenende und blicken wieder optimistischer in die Zukunft.

Klaus Oswald- neuer (alter) Trainer beim ASV St. Margarethen

„Viel konnte ich in dieser Woche nicht machen“, erzählt uns Oswald, der bereits einmal die Lavanttaler betreute. „Schließlich haben wir nach wie vor viele Verletzte, darunter Langzeitverletzte, die jungen Spieler müssen sich weiter bewähren.“

Mit dem Namen Oswald verbindet man beim ASV eine der erfolgreichsten Saisonen der Vereinsgeschichte. 2017/18 geigte die Truppe zeitweise an der Spitze in der Unterliga Ost mit, zu große Erwartungen wiegelt er dennoch ab: „Ich kann auch nicht zaubern. Trainerwechsel gehen oft mit zu großen Erwartungen der Leute einher.“ In den letzten eineinhalb Jahren war er bei Reichenfels engagiert. Reichenfels stellte den Spielbetrieb heuer im Sommer bekanntlich ein.

Trainereffekt gelungen

Bei Haimburg merkten die Gäste sehr schnell, dass für sie etwas drin ist. Es gab für die Lavanttaler seinige sehr große Chancen, insbesondere Raphael Wastian hatte mit einem Lattentreffer Pech. Aber auch Lukas Tatschl war einem Treffer nahe.

Mit der Erkenntnis Chancen generieren zu können wuchs auch das Selbstvertrauen vom ASV. Die logische Folge war das 0:1 durch Daniel Lichtenegger, der schön eingesetzt wurde und auch noch Torhüter Florian Glaboniat aus dem Gehäuse rauslockte. Auch der postwendende Abstauber-Ausgleich durch Sandro Seifried gab dem Spiel keine entscheidende neue Duftnote. St. Margarethen blieb gefährlich, die sichtlich überraschten Gastgeber wussten nicht so recht wie sie damit umgehen sollten.

Die neuerliche Führung leitete nach der Pause Patrick Kontsch ein. Seinen schönen Lochpass verwertet Wastian für die mittlerweile verdiente Führung und beinahe als Blaupause konnte der dritte Treffer herhalten. Diesmal erreichte das Zuspiel von Wastian Lichtenegger, der mit etwas ballglück aus 12 Metern abschloss (71.). damit war der erste Saisonsieg von St. Margarethen in trockenen Tüchern, die rote Laterne wurde abgegeben.

Stimme zum Spiel

Klaus Oswald (Trainer St. Margarethen/L.): „Das war natürlich ein wichtiger erster Sieg und wir hoffen dass wir diesen Schwung gleich mit in Derby gegen Eitweg nehmen.“

Die Besten: Patrick Kontsch (MF) & Daniel Lichtenegger (St/ beide ASV St. Margarethen/L.)

