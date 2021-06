"Finale" gedreht! Florian Opietnik schießt Eisenkappel in die Unterliga!

Details Sonntag, 27. Juni 2021 14:28

Der FC Bad Eisenkappel kehrt in die Unterliga Ost zurück! In einem spannenden Spiel beim direkten Konkurrenten SV Lavamünd lagen die Vellachtaler mit 0:1 zurück und mussten einen bangen Moment überstehen, ehe dann in der zweiten Halbzeit die beiden großen Auftritte von Florian Opietnik kamen, dessen beiden Tore Lavamünd nicht mehr beantworten konnten.

250 Fans fanden am Samstagabend Platz auf der Lavamünder Anlage und die erwartete zunächst ein taktisch geprägtes Spiel, wo die Gäste es auf eine ungewöhnlich defensive Ausrichtung anlegten, um auf Konter zu lauern. Das Konzept von Trainer Bernhard Starz klappte zunächst ausgezeichnet, seine Elf ließ nur wenig zu und setzte selbst Nadelstiche nach vorne.

Führung und “1000er” zum Nachlegen

In der 28. Spielminute verfehlte der ansonsten ausgezeichnet disponierte Niko Smrtnik einmal im 16er die Kugel, einmal zu viel, denn so sah sich Thomas Pucher unverhofft alleine vor Torhüter Mathias Raspotnig. Der Angreifer nahm das Geschenk dankbar an und schoss zur Führung für Lavamünd ein, das bei diesem Stand erstmals in der Vereinsgeschichte in die Unterliga aufgestiegen wäre.

Eisenkappel benötigte also den Ausgleich, es sollte aber einige Minuten später fast noch dicker kommen, wieder wurde Pucher die Haut serviert, aber der entsann sich in diesem Moment nicht seiner vor wenigen Augenblicken gezeigten Exekutionsfähigkeiten und schoss aus wenigen Metern über das Tor. Ein Nichttreffer mit Folgen.

Eisenkappel dreht das Spiel um

Eisenkappel-Trainer Bernhard Starz änderte in der Pause nichts, sah keinen Grund dafür, wie er nach dem Spiel erzählte: “Wir haben abgesehen von zwei individuellen Fehlern gut gespielt.” Die Geduld machte sich bezahlt. Lavamünd sah man mit Fortdauer des Spiels doch ein wenig die mangelnde Spielpraxis an, strahlte nur noch von den ruhenden Bällen Gefahr aus.

Anders Eisenkappel- ein Freistoß wird von David Smrtnik verlängert, in die Vorlage hechtete Goalgetter Florian Opietnik zum umjubelten Ausgleich hinein (63.)! Damit war Lavamünd wieder unter Zugzwang, aber es kam für die Elf von Horst Friesacher noch dicker: Eine brüderliche Co-Produktion von Stefan und Florian Opietnik ergab das 2:1 und damit eine Vorentscheidung (71.). Lavamünd benötigte nun zwei Treffer für den Aufstieg, die aber nicht mehr gelingen wollten. Eisenkappel stand bombensicher und brachte die Ernte nachhause.

Florian Opietnik wurde gemeinsam mit Robert Matic (Mittlern) Torschützenkönig der 1. Klasse D. Beide kamen auf 21 Volltreffer in 15 Spielen.

Stimmen zum Spiel

Horst Friesacher (Trainer Lavamünd): “Wenn man in einem direkten Spiel die Möglichkeit hat aufzusteigen, in Führung geht und noch verliert, dann schmerzt das noch einmal mehr. Gratulation an Eisenkappel.”

Bernhard Starz (Trainer Eisenkappel): “Wir haben heute sehr wenig zugelassen, das war der Schlüssel dass es doch noch klappte. Ich bleibe Trainer in Eisenkappel.”