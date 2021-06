Die SAK-Youngster gehen mit einem Erfolgserlebnis in die Sommerpause!

Details Montag, 28. Juni 2021 13:53

Sehr stressig gestaltete sich das Saisonfinish für den SAK Klagenfurt 1b. Ein Teil der Truppe stand nämlich am Vortag auch bei einem Nachwuchsspiel auf dem Platz. Die Youngster befanden sich aber in einem hervorragenden körperlichen Zustand, vermochten Gegner SV St. Margarethen/Ros. eine Stunde lang dominieren und den nötigen Vorsprung herausholen, ehe die Beine schwer wurden. Am Ende stand ein 5:3-Erfolg der Elf von Benno Germadnig zu Buche.

SAK kann Sommerfußball besser



Über weite Strecken vermieden beide Teams kraftraubende Sprints in die Tiefe bzw. deren Gegenmittel als Sprint nach hinten. Der SAK bot fast ausschließlich Spieler der Jahrgänge 2004-2006 auf, das sind jene Burschen, die bereits seit 15. März wieder trainieren konnten. Diese Möglichkeit nützte der SAK dafür, um die nötigen körperlichen Grundlagen für das Meisterschaftsfinish zu leisten. Denn obwohl für den SAK nur ein Spiel der 1b auf dem Programm stand, galt es auch U17-Spiele abzuwickeln, an diesem Wochenende gegen Treibach (0:0).



Nico Hobisch eröffnet nach 15 Minuten den Trefferreigen, nach einem kurzen Haken bezwingt er ansehnlich den Rosentaler Keeper Peter Koller. Luka Homan und Timo Drussnitzer schraubten den Score bis zur Pause auf 3:0 hoch. Drussnitzer war gestern neben Jan Wieser in einer ohnehin jungen Truppe nochmals der jüngste Spieler, legte eine Talentprobe ab und traf im abgeklärten Stil eines Routiniers.



St. Margarethen kommt zu spät auf Touren



Nach dem 4:0 durch Leon Brisevac machte sich ein gewisser Kräfteverschleiß beim SAK bemerkbar. St. Margarethen, das immer mitspielte wurde immer gefährlicher und kam durch Tien Kralj und Paul Wedenig zu seinen ersten beiden Treffern, die aber eine prompte Antwort durch Nico Hobisch erfuhren. Ein 2:5-Defizit erwies sich für St. Margarethen dann als doch zu hohe Hypothek. Kralj traf im Finish nochmals (87.), für eine Aufholjagd war es aber bereits zu spät. Die Rosentaler beenden ihre extrem wechselhafte Saison auf Rang 10, direkt gefolgt vom siegreichen Gegner.







Stimme zum Spiel



Benno Germadnig (Trainer SAK): "Es war ganz wichtig, noch mit einem Erfolgserlebnis in die kurze Sommerpause zu gehen. Jetzt habe ich den Burschen, die seit Mitte März trainieren, einmal 10 Tage freigegeben."