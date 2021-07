Tainach gewinnt mit dem letzten Aufgebot!

Details Sonntag, 25. Juli 2021 15:03

An sich wäre das Spiel zwischen dem SV Tainach und der DSG Ferlach ja das Schlagerspiel der Runde gewesen, nur fehlten bei Tainach 8 Spieler, während bei der DSG wenig zusammenlief. Letztendlich setzten sich die Heimischen etwas glücklich aber nicht unverdient mit 1:0 durch.

Wenig Torszenen

Es gab in den ersten 45 Minuten wenig zu berichten. Tainach gab nicht einen einzigen Schuss auf das Tor ab, während Ferlach immerhin Torhüter Gabriel Veratschnig beschäftigte, meistens mit hohen Bällen, die er sicher runter pflückte oder wegfaustete. Zweimal musste er aber so etwas wie Chancen zunichtemachen, insbesondere gegen Cenric Leon Krassnig. Obwohl Tainach sichtlich sehr defensiv spielte und Ferlach ein Übergewicht an Ballbesitz und Standards aufwies, brachten die Hausherren das 0:0 recht locker in die Pause. Einmal reklamierte Ferlach Handselfer, die Tainacher Hand war wohl am Ball, allerdings auch aus kurzer Distanz angeschossen, Schiedsrichter Christopher Harder winkte aber sofort ab.

Mit der ersten Torchance zum Siegestreffer

Nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst wenig, die Wechsel von Ferlach-Trainer Begusch brachten keine neuen Impulse. Sein Gegenüber Hermann Lippusch musste nach einer stunde notgedrungen ebenfalls wechseln, Leistungsabfall war aber keiner zu sehen. Vielmehr schnappte sich Kapitän Martin Sertschnigg den Ball, setzte zu einem kraftvollen Vorstoß an, überwand dabei zwei Gegenspieler und bewies noch die Übersicht, den goldrichtig stehenden Günther Zussner per Rückpass zu bedienen. Ein Supertor, das für viel Leerlauf entschädigte.

Es blieb bei diesem Treffer. Bei Ferlach hatte man nie das Gefühl, dass es wirklich nochmals gefährlich werden könnte, weiterhin schnappte sich Veratschnig alles, was irgendwie durchkam, in der Luft blieb er der Souverän. Umgekehrt war Tainach durch einen Konter, wiederum über Sertschnigg/Zussner dem 2:0 näher. In Summe war der Sieg etwas glücklich aber letztlich nicht unverdient. Tainach schoss eben das eine Tor. Dabei blieb es und die Spieler feierten gleich mit Sektionsleiter Damir Rasinger dessen 39. Geburtstag weiter.

Stimmen zum Spiel

Damir Rasinger (Sektionsleiter Tainach): “Die Burschen haben mir das schönste Geburtstagsgeschenk bereitet. Mit den ganzen Ausfällen durften wir nicht mir einem Sieg rechnen. Nächste Woche sollten wir dann wieder komplett sein und dann sind wir auch spielerisch wesentlich stärker.”

Thomas Begusch (Trainer Ferlach): “Wir haben das, was wir uns vornahmen und im Training einübten, nicht umgesetzt.”

Die Besten: Gabriel Veratschnig (Tor), Martin Sertschnigg (ZM, beide Tainach)