Sittersdorf gewinnt Derby bei Klopein!

Details Montag, 26. Juli 2021 12:06

Die DSG Klopeinersee eröffnete auf dem Platz in Stein ihre Saison gegen den SV ASKÖ Sittersdorf mit einem Derby. Während Sittersdorf in der Vorsaison als Hecht im Karpfenteich galt, dümpelte Klopein im Tabellenkeller und der Ausblick für die heurige Saison versprach für die Gäste zumindest ein ähnliches Szenario. Sittersdorf wurde da seiner Favoritenstellung gerecht und konnte mit 2:1 alle drei Punkte vom Platz des Lokalrivalen entführen.

Ausgeglichene Startphase

So richtig Risiko nahm weder das Team von Karl Sommerauer noch die Gäste, für die wieder Johannes Matschek an der Linie steht. Mario Popovic & Patrick Starmuz fielen für Sittersdorf einige male durch Offensivdrang und Abschlussfreude auf. Aber sie fanden zu wenige Nachahmer, ihre Schussversuche sowie die Aussortierung eines zu weichen wie eines zu harten Balls blieben die Highlights der ersten halben Stunde.

Mit der Führung von Sittersdorf gewinnt das Spiel an Attraktivität

In der 36. Minute war Sittersdorf knapp am Führungstreffer dran. Ein-Kontakt-Spiel der Gäste beim Stanglpass grätscht Joze Kumprej knapp daneben. Aber bereits zwei Minuten später trat ein, was sich bereits abzeichnete: Die Führung von Sittersdorf. Mario Kaiser auf Christoph Reinwald, der legt für Popovic in der Mitte auf und Letzterer bezwingt aus rund 20 Metern Keeper Manuel Kopeinig. Ein wirklich sehenswerter Treffer.

Klopein erkannte den Ernst der Lage und kam noch vor der Pause zur ersten wirklich dicken Chance. Wobei diese Großchance die Angreifer Kramar & Miklautz selbst überraschte, der Ball wurde nämlich von Sittersdorf am Silbertablett serviert. Ab der Szene folgte die beste Phase von Klopein, mit weiteren Chancen wie zB für Armin Miklautz. Der Ausgleich wollte nicht gelingen.

Nach dem 2:0 kam der Anschlusstreffer zu spät

Sittersdorf befreite sich aus der Umklammerung spielte eine tolle Aktion von hinten heraus in den Strafraum, Popovic wird beim Abschluss gelegt. Schiri Christof Perchtold entscheidet auf Elfmeter, den Christopher Hösel verwertet (64.).

Klopein musste nun alles nach vor werfen, damit entstanden auch Konterchancen für die Gäste, dem 1:2 ging merkwürdigerweise aber ein Zuordnungsfehler der Gäste voraus, ein Einwurf genügte, um die Abwehr aufzureißen. Den ersten Schuss durch Robert Worsch konnte Martin Lupar noch parieren, beim Nachschuss von Kramar war er chancenlos. Der Treffer in der 83. Minute kam etwas zu spät, Sittersdorf spielte es danach konzentriert heim. Letztendlich wäre in diesem offenen Spiel vielleicht ein Remis gerechter gewesen. Aber Sittersdorf traf eben einmal öfter.

Stimme zum Spiel

Johannes Matschek (Trainer Sittersdorf): “Ich bin mit den drei Punkten zufrieden. Der Gegentreffer war unnötig, aber dann sind wir gut gestanden.”

Die Besten: Kramar (St.) bzw. Tscherteu (DM) & Kumprej (St.)