Maria Rojach gewinnt Gemeindederby in Eitweg!

Details Montag, 02. August 2021 16:22

Ch dem Wiederaufstieg war der SV Maria Rojach vorige Woche noch Spielfrei, bekam zum Auftakt gleich den Lokalrivalen SV Eitweg zugelost. Das Duell gab es schon vor zwei Wochen im KFV-Cup, da stand es nach 90 Minuten Remis, setzte sich Maria Rojach im Elfern durch. Diesmal gab es den Jubel gleich nach 90 Minuten, Rojach gewann in Eitweg mit 3:2.

”Das erste Spiel nach dem Wiederaufstieg gleich gegen Eitweg spielen, ist ganz was Besonderes!” Maria Rojach-Trainer Reinhard Puggl berichtet von heller Begeisterung in seiner Truppe, die ganze Woche lang war das bevorstehende Derby “das” Gesprächsthema in seinem Team.

Dicke Chance für Eitweg als Rojach-Weckruf

In das Spiel fand aber Eitweg besser hinein. Adnan Zukic fand die erste große, eigentlich sogar 1000%ige Chance vor. Rojach-Goalie Dominik Goriupp hielt sensationell. Danach wurden die Gäste stärker, die Großchance war gewissermaßen ein Weckruf. Kurz vor der Pause gab es die ersten beiden Tore- beide für die Gäste.

Das 1:0 war ein schön herausgespielter Treffer über die Seite, Ceru Nace wurde frei gespielt, der hatte mit dem Stangler frei vor dem Tor keine Probleme (41.). Kurz darauf bricht Christian Leitner durch, dringt in den Strafraum rein und wird von Wolfgang Wölbitsch rustikal gestoppt. Zu rustikal in den Augen von Schiedsrichter Günter Messner, der sofort auf den Elfmeterpunkt zeigte. Christopher Mattl verwertet souverän.

Anschlusstreffer kam zu spät

Auch in der zweiten Hälfte gab es einige Torszenen, der erste Treffer ging diesmal auf das Konto von Eitweg. Zukic machte es nun besser, verkürzte auf 1:2 (71.). Allerdings kam fast postwendend das 1:3 Leitner traf aus einem Freistoß halblinks, über die Mauer. Sein Ball traf die Kreuzecke, der 2-Tore-Vorsprung war wiederhergestellt.

Eitweg gab bis zum Schluss nicht auf, versuchte es nun mit der Brechstange. Mehr als der Anschlusstreffer von Uros Roser nach einem langen Ball (90.) schaute dabei aber nicht heraus. In der Nachspielzeit fanden die Gastgeber keine Chance mehr vor.

Stimme zum Spiel

Reinhard Puggl (Trainer Maria Rojach): “Wir sind natürlich alle hellauf begeistert, dass es gleich mit einem Sieg in Eitweg klappte.”

Die besten (Maria Rojach): Dominik Goriupp (Tor) & Philipp Sticker (DM)

