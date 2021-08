Haimburg lässt Kühnsdorf keine Chance!

Details Montag, 09. August 2021 15:53

Der SV Haimburg blieb auch im dritten Spiel der noch jungen Saison unbesiegt. Die Elf von Horst Scheucher überzeugte abermals mit effektivem Spiel nach vorne und einer stark stehenden Abwehr als Basis. Auch der ersatzgeschwächte SK Kühnsdorf/Klopeinersee musste die Überlegenheit anerkennen. Haimburg setzt sich in der Spitzengruppe fest.

Kühnsdorf-Trainer Gerald Eberhardt musste auf drei seiner Legionäre an diesem Sonntag verzichten, konnte nur auf 13 Spieler zurückgreifen. Die aufgebotene Startelf versuchte sich zwar immer wieder in Weitschüssen, die aber weitgehend harmlos ausfielen.

Doppelschlag für Haimburg

Anders agierte der SV Haimburg, die Nachbarn nördlich der Drau bildeten sehr schnell die erste Jubeltraube, als Sandro Seifried einen Alleingang samt schönem Haken zur Führung abschloss (19.). Gleich darauf wieder Haimburg, ein Freistoß ging flach und scharf durch ein ganzes Gewirr von Füßen durch, an der 2. Stange lauerte Daniel Pöschl, der aus kurzer Distanz vollendete (19.).

Gelbrot für Kühnsdorf bringt die Vorentscheidung

Kühnsdorf kam in der 38. Minute durch einen Foulelfer von Sascha Lassnig noch einmal heran, gleich darauf holte sich aber Pascal Karner seine zweite gelbe Karte ab, eher unnötig und schwächte damit sein Team. Kühnsdorf, ohnehin eher defensiv agierend, konnte mit einem Mann weniger den Hebel nicht mehr in Richtung Angriffsfußball umlegen.

Ein zweiter Doppelschlag sorgt für klare Fronten

In der zweiten Halbzeit gab es für Kühnsdorf unter diesen Voraussetzungen nichts mehr zu holen. Eigentlich wartete alles darauf, dass Haimburg zum Fangschuss ansetzte und den gab es gleich in doppelter Ausführung: Wiederum nutzten die Gäste einen Standard, den Pascal Bierbaumer aus kurzer Distanz abschloss (64.) & Seifried krönte seine starke Leistung mit einem zweiten Treffer. Hier schob er dem sich entgegenstellenden Abwehrspieler am 5er ein Gurkerl, ehe er abdrückte.

Haimburg ist nun Tabellenführer, wenngleich die Rangliste durch die ungleiche Anzahl von Spielen noch keine Aussagekraft hat. Vorne dabei ist die Truppe von Horst Scheucher nach der erneut überzeugenden Leistung wohl noch länger zu finden.

Stimme zum Spiel

Horst Scheucher (Trainer Haimburg): “Wir haben jetzt das dritte Mal in Serie den Gegner dominiert. Wir sind mit dem bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden.”

Die Besten (Haimburg): Philipp Grilz (IV), Christoph Napetschnig (mf) & Sandro Seifried (St).

