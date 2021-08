Mehmedovic schießt SV Eitweg zum Heimsieg

Details Sonntag, 15. August 2021 17:16

SV Eitweg fügte SV ASKÖ Sittersdorf am Samstag die erste Saisonniederlage bei und siegte mit 2:0. In einer großteils zerfahrenen Partie zeigte sich Medin Mehmedovic für beide Treffer der Lavanttaler verantwortlich, die damit erstmals in dieser Saison den Platz als Sieger verlassen konnten.

Wenig Action bis zur Eitweg-Führung

Viel war da nicht los in der ersten halben Stunde. Die Partie wirkte zerfahren, die meisten Aktionen spielten sich im Mittelfeld ab. Viel Kampf, viel Krampf und wenig Torszenen.

Das änderte sich schlagartig in der 32. Minute, als Florian Schatz in der Vorwärtsbewegung von Sittersdorf einen Ball erkämpfte, den er anschließend per Lochpass Daniel Spinotti überließ. Der setzte via Stangler Medin Mehmedovic ein, kein Problem den Abschluss aus kurzer Distanz sicherzustellen. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchten lediglich die Gastgeber, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

Sittersdorf drängt erfolglos auf den Ausgleich

In der zweiten Hälfte übernahmen die leicht favorisierten Gäste das Kommando. Nun rückte verstärkt Eitweg-Keeper Stefan Kucher in den Mittelpunkt des Geschehens, erwies sich als benötigter Turm in der Schlacht. Die Entlastungsangriffe wurden immer seltener, bei den Heimischen ließen zusehends die Kräfte nach. Eigentlich roch es am Fuße der Koralm nach dem Ausgleich, oder gar nach einer völligen Spielwende.

Sittersdorf wollte an diesem Tag kein Treffer gelingen. Im Gegenteil, die Elf von Johannes Matschek handelte sich im Finish bei einem der seltenen Gegenstöße von Eitweg sogar das 0:2 ein (87.). Dabei blieb es auch.



Durch den Erfolg verbesserte sich SV Eitweg im Klassement. SV Eitweg hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man einmal die Punkte geteilt und eine Niederlage kassiert. Sittersdorf verlor etwas an Boden.

Stimme zum Spiel

René Perchtold (Sektionsleiter Eitweg): "Es war wirklich kein gutes Spiel, aber am Ende stehen drei Punkte. Wir sind erleichtert über den ersten Sieg."

Die Besten (Eitweg): Kucher (Tor) & Mehmedovic (St)

1. Klasse D: SV Eitweg – SV ASKÖ Sittersdorf, 2:0 (1:0)

32 Medin Mehmedovic 1:0

87 Medin Mehmedovic 2:0

