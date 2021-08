Von 6:0 auf 6:4! Irres Spiel in Globasnitz!

Details Montag, 16. August 2021 15:44

Der SC Globasnitz und der SK Kühnsdorf/Klopeinersee lieferten sich am Sonntag ein sagenhaftes Spiel, beinahe für die Geschichtsbücher. Globasnitz führte da bereits scheinbar bombensicher mit 6:0 und musste am Ende sogar noch um den Sieg zittern. Neun der 10 Tore fielen in der zweiten Halbzeit.

"Nur" ein Tor in der ersten Hälfte

Bei überraschend angenehmen Bedingungen, die Sonne verbarg sich hinter Wolken, sahen die Fans zunächst ein recht ausgeglichenes Derby, in dem auch Kühnsdorf von Beginn an seine Möglichkeiten hatte. In der ersten Hälfte sogar die eine oder andere mehr als die Gastgeber, die aber durch Daniel Fratschko erfolgreich waren (26.). Bei dem 1:0 blieb es bis zur Pause

Alle 9! In der zweiten Halbzeit überschlagen sich die Ereignisse

Die zweite Halbzeit wurde zum Torfeuerwerk. Zunächst war Globasnitz dran, das binnen 18 (!) Minuten nicht weniger als 5 Treffer erzielte. Jeder Schuss ein Treffer, das galt für Fratschko (48., 56.), Philipp Diex (54., 64.) und Fabijan-Rio Igerc (63.).

Klare Verhältnisse also sollte man meinen. So glaubte es auch Trainer Albin Dlopst, der sich vom ersten Kühnsdorf-Treffer durch Rok Romih nicht aus dem Konzept bringen ließ, fast alle möglichen Wechsel vollzog. "Wann, wenn nicht bei 6:1?", fragte er sich zurecht.

Es wurde unglaublicherweise noch eng. Nun hatte Kühnsdorf den Lauf, wo jeder Schuss im Tor zappelte. Dejan Zadnikar (82.), wiederum Romih (83.) und Alois Kolmanz (88.) brachten die Elf von Gerald Eberhardt unglaublicherweise noch einmal ran! Globasnitz brachte den Vorsprung noch mit etwas Mühe über die Zeit und im Finish blickte plötzlich Trainer Dlopst ständig auf die Uhr...

Stimme zum Spiel

Albin Dlopst (Trainer Globasnitz): "Für die Fans ist so ein Spiel natürlich super, für mich als Trainer aber der blanke Horror. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn das Spiel noch einmal 10 Minuten geht! Leider wird Thomas Riedl an der Leiste operiert, wird uns lange fehlen"!

Die Besten (Globasnitz): Daniel Fratschko & Philipp Diex (Beide St.)







1. Klasse D: SC Globasnitz – SK Kühnsdorf/Klopeinersee, 6:4 (1:0)

26 Daniel Fratschko 1:0

48 Daniel Fratschko 2:0

54 Philipp Diex 3:0

56 Daniel Fratschko 4:0

63 Fabijan-Rio Igerc 5:0

64 Philipp Diex 6:0

69 Rok Romih 6:1

82 Dejan Zadnikar 6:2

83 Rok Romih 6:3

88 Alois Alex Kolmanz 6:4

