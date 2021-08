SAK 1b erkämpft sich gegen Klopeinersee den ersten Punkt!

Details Sonntag, 22. August 2021 18:29

Im fünften Versuch schrieben die Youngsters des SAK endlich an. Beim 1:1 gegen die DSG Klopeiner See waren die Gäste wohl insgesamt das dominantere Team, unverdient war dieser hart erkämpfte Zähler aber dennoch nicht. Auf die Tabelle hat das Unentschieden kaum Auswirkungen.

Ein "elegantes" Eigentor

Das Spiel begann mit einem sehenswerten Treffe, auf dem der Makel eines Schönheitsfehlers lastet: Dominik Kozar traf nach einer Ecke elegant ins Netz, bezwang aber mit Manuel Kopeinig den eigenen Torhüter. Davon erholten sich die Gäste einige Zeit nicht, der SAK war in der Anfangsphase das spielbestimmende Team, ohne wirklich weiter gefährlich zu sein.

Klopein wird stärker, Glück für den SAK nach dem Ausgleich

Nach einer runden halben Stunde wendete sich das Blatt. Die wesentlich routinierteren Seekicker nahmen das Heft in die Hand und kamen immer gefährlicher vor das Tor von Timotej Antolic, der immer stärker in den Mittelpunkt des Geschehens rückte. Kurz nach der Pause hatte er dann auch das Nachsehen, als nach einem Corner Routinier Eric Fischer zur Stelle war. Der Kopfball ging von der Innenstange ins Netz, Antolic war hier chancenlos.

Bis zur Schlussphase griffen die Gäste weiter an, teilweise richtiggehend wütend an, fanden aber in Antolic ihren Meister oder vergaben ihre Chancen. Erst nachdem SAK-Trainer Benno Germadnig etwas umstellte, ging es für die Heimischen wieder in Richtung Klopein-Tor, Leon Brisevac wäre es beinahe gelungen, den weit vor dem Tor stehenden Klopein-Goalie Manuel Kopeinig aus großer Distanz zu überheben. Jedenfalls waren die Gäste nicht mehr so drückend überlegen und der SAK konnte sich seinen ersten Punkt erkämpfen. Auch wenn unter dem Strich wohl Klopein die etwas bessere Truppe war, unverdient war der Punktegewinn nicht. Auf die Tabelle wirkt sich das Unentschieden wenig aus. Klopein bleibt im Mittelfeld, der SAK kommt einmal nicht vom vorletzten Platz weg.

Stimme zum Spiel

Benno Germadnig (Trainer SAK 1b): "Wir haben endlich einmal angeschrieben. Heuer sind wir eindeutig im Kampf um den Klassenerhalt verwickelt, da zählt jeder Punkt, den wir mitnehmen können."

Die Besten (SAK) Antolic (Tor) & Loboda (MFze)

