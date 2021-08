Doppelter lupenreiner Hattrick! Sagenhaftes Kunststück von Haimburg!

Details Montag, 30. August 2021 11:50

Der SV Haimburg zog dem SV Eitweg mit einem 6:1-Erfolg das Fell ordentlich über die Ohren. Das brachte der Elf von Horst Scheucher die Tabellenführung ein. Noch bemerkenswerter aber ist der Umstand, wie dieser Sieg zustande kam. Sandro Seifried und Pascal Bierbaumer erzielten dabei nämlich jeweils einen lupenreinen Hattrick und legten sich gegenseitig die Tore auf.

Eitweg wird überfallen, Hattrick für Seifried

Haimburg startete sofort mit Offensivaktionen, schon in der 5. Minute dreht Sandro Seifried erstmals jubelnd ab, verwertet eine Flanke von Philipp Dobrounig zur frühen Führung, mit der sein Torhunger aber noch lange nicht gestillt war. Bereits in der 11. Minute erhöht der Angreifer zum 2:0, womit er die alleinige Führung in der Torschützenliste übernahm. Er wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass er maßgeblich mithelfen würde, diese mit seinem Sturmpartner zu teilen. Der angesprochene Pascal Bierbaumer legte in der 41. Minute Seifried dann noch das 3:0 auf, der Hattrick war perfekt, das Spiel vorentschieden

Hattrick #2 für Bierbaumer: Was für eine Geschichte!

Eitweg kam nach der Pause kurz auf, erzielte in seiner besten Phase den Anschlusstreffer durch Tobias Grundnig (54.). Ernsthaft in Gefahr kamen die Gastgeber aber durch diese kleine seismische Störung aber nicht. Vielmehr besann sich Sandro Seifried seiner Qualitäten als Assistgeber, bediente Pascal Bierbaumer punktgenau und revanchierte sich für dessen Assist.

Es sollte noch toller kommen. Im Finish traf Bierbaumer nochmals im Doppelpack und somit sahen die Fans ein denkwürdiges Spiel mit zwei lupenreinen Hattricks von zwei verschiedenen Spielern. So "nebenbei" holt sich Haimburg die Tabellenführung und stellt mit seinem Angriffsduo die Toptorjäger der Liga. Ein perfektes Wochenende.

Stimme zum Spiel

Horst Scheucher (Trainer Haimburg): "Wir haben schon auch ein paar Ausfälle, also ganz perfekt läuft es dennoch nicht. Wir wollen aber schon so lange wie möglich vorne dabei bleiben, ohne dass wir nun neue Ziele ausrufen."

Die Besten: Seifried & Bierbaumer (6-Tore-Sturm)





1. Klasse D: SV Haimburg – SV Eitweg, 6:1 (3:0)

5 Sandro Philipp Seifried 1:0

11 Sandro Philipp Seifried 2:0

44 Sandro Philipp Seifried 3:0

54 Tobias Leo Grundnig 3:1

70 Pascal Werner Bierbaumer 4:1

82 Pascal Werner Bierbaumer 5:1

85 Pascal Werner Bierbaumer 6:1

