Erfolgsserie von SV Tainach hält gegen den SAK weiter an

Durch ein 4:2 holte sich Tainach die drei Punkte beim SAK 1b ab. Der sAK zeigte dabei durchaus eine annehmbare Leistung, aber die erstmals kompletten erwiesen sich als routinierter und abgebrühter. Tainach festigt somit seine Position im Spitzenfeld der 1. Klasse D.

Für eine kuriose Szene sorgte zu Beginn der Begegnung Schiedsrichter Christoph Perchtold, der sein Ref-Jersey wechselte, da er farblich von den Tainach-Spielern nur schwer unterscheidbar war. Er pfiff die Begegnung ohnehin einige Minuten später an, weil die Heimmannschaft vergaß, die Cornerfahnen aufzustellen.

Tainach führt, hadert aber mit knappen Abseits-Entscheidungen

Als die kleinen Hoppalas behoben waren, legten die favorisierten Tainacher (erstmals komplett) schnell los, setzten die jungen SAK-Spieler (verstärkt mit drei KL-Reservisten) energisch los, noch hielt aber Timotej Antolic seinen Kasten sauber, Tainach war in dieser Phase mit der einen oder anderen Abseitsentscheidung vom Schiedsrichter nicht glücklich. Ein Linienrichter war nicht vor Ort.

Fabian Anetitsch brach in der 33. Minute schließlich die Torsperre. Er verwertete einen aufspringenden Ball von Darko Babic aus kurzer Distanz. Nach einem weiteren Abseits-Ärger seitens Tainach ging es mit diesem Resultat in die Kabinen.

Tainach steuert auf sicheren Sieg gegen tapfere SAK-Youngster zu

Die Gastgeber wurden in der zweiten Hälfte deutlich gefährlicher, ehe sie aber selbst zum Jubeln kamen, mussten sie weitere Treffer der Lippusch-Truppe hinnehmen. Torjäger Günther Zussner glänzte diesmal als Assistgeber, Torschütze Dario Lovrec umspielte noch den Torhüter. Eine Vorentscheidung war gefallen und Tainach setzte nach. Anetitsch auf Opietnik und der schlenzt den Ball in die lange Ecke (72.). Die Messe war endgültig gelesen.

Im Finish kam der SAK durch Leon Brisevac (73.) & Aleksander Oder (89.) wohl noch zu zwei verdienten Treffern, der Sieg von Tainach stand aber nicht mehr zur Disposition. Vielmehr konnte Darko Babic noch ein Traumtor per Außenriss erzielen (84.). Endstand also 4:2. Der Sieg gegen aufopfernde SAK-Youngster war verdient, für die Heimischen bleibt die Devise Abstiegskampf erhalten. Tainach ist hinter Bad St. Leonhard derzeit starker Dritter.



Stimme zum Spiel

Damir Rasinger (Sportlicher Leiter Tainach): "Trainer Hermann Lippusch war zur Pause nicht zufrieden, weckte in der Kabine unsere Burschen auf. Wir hatten wohl auch Pech mit vielen knappen Abseits-Entscheidungen. Letztlich war der Sieg aber nicht in Gefahr. Ich bin sehr stolz auf die Leistungen der letzten Wochen meiner Mannschaft."



Die Besten (Tainach): Fabian Anetitsch (DM)

1. Klasse D: SAK Klagenfurt 1b – Sportverein Tainach, 2:4 (0:1)

33 Fabian Klaus Anetitsch 0:1

56 Dario Lovrec 0:2

71 Stefan Opietnik 0:3

73 Leon Brisevac 1:3

84 Darko Babic 1:4

89 Aleksander Oder 2:4

